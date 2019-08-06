 Еще одну пару пытаются лишить родительских прав из-за протестов в Москве | Новости из Германии о России | DW | 26.08.2019

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Политика

Еще одну пару пытаются лишить родительских прав из-за протестов в Москве

Правозащитники считают поводом для иска прокуратуры участие супружеской пары в акции протеста в Москве 3 августа. Заседание суда намечено на 2 сентября.

Moskau: Elternpaar Olga und Dmitrij (DW/E. Barysheva )

Ольга и Дмитрий Проказовы

Никулинский районный прокурор Москвы обратился в суд с иском к Петру и Елене Хомских о лишении родительских прав. Как сообщает правозащитный проект "Апология протеста", поводом стало участие пары в акциях протеста в Москве 3 августа нынешнего года. Об этом заявили правозащитники в своем телеграм-канале в понедельник, 26 августа. "Отец попал в провластный видеоролик, как "охранник Навального", -  сообщили они.

Контекст

Московская прокуратура в рамках проверки участников акций протеста 27 июля и 3 августа обратилась в суд с требованием лишить родительских прав супружескую пару, которая была на митинге.

Ольга и Дмитрий Проказовы отрицают участие в акции протеста. Они называют странным монтажом ролик, гуляющий в интернете.

Ответчиками по делу выступают несколько незарегистрированных кандидатов в Мосгодуму и Алексей Навальный. Это уже четвертая претензия к оппозиционным политикам из-за акций протеста в Москве.

Скорее всего, речь идет о ролике про митинг 3 августа, который выпустил государственный канал "Россия 24" . На записи видно, как "мужчина и женщина толкают коляски перед оцеплением из силовиков".  В сюжете мужчину называют "охранником известного оппозиционера".

Рассмотрение иска в суде начнется 2 сентября. Источник в суде сообщил "Медузе", что, по мнению прокуратуры, Петр и Елена Хомских взяли дочерей на акцию "в целях предотвращения своего возможного задержания сотрудниками полиции".

Лишение родительских прав из-за протестов

Это не первый случай, когда прокуратура требует лишить родительских прав участников митинга. 28 августа Перовский районный суд Москвы рассмотрит иск прокуратуры о лишении родительских прав супругов Дмитрия и Ольги Проказовых, которые были на митинге в Москве 27 июля.

По мнению ведомства, "в ходе митинга родители передали малолетнего ребенка третьему лицу, что подвергло опасности здоровье и жизнь мальчика, а также повлекло причинение ему физического и морального вреда".

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Ссылки в интернете

Сообщение в телеграме правозащитного проекта «Апология протеста»

Сюжет "России 24" об акции протеста 3 августа

Публикация "Медузы"

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О митингах детям и их родителям. Шпион на пенсии. Европа меняет крышу – "Заповедник", выпуск 50, 18.11.18  

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