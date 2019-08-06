Еще одну пару пытаются лишить родительских прав из-за протестов в Москве

Никулинский районный прокурор Москвы обратился в суд с иском к Петру и Елене Хомских о лишении родительских прав. Как сообщает правозащитный проект "Апология протеста", поводом стало участие пары в акциях протеста в Москве 3 августа нынешнего года. Об этом заявили правозащитники в своем телеграм-канале в понедельник, 26 августа. "Отец попал в провластный видеоролик, как "охранник Навального", - сообщили они.

Скорее всего, речь идет о ролике про митинг 3 августа, который выпустил государственный канал "Россия 24" . На записи видно, как "мужчина и женщина толкают коляски перед оцеплением из силовиков". В сюжете мужчину называют "охранником известного оппозиционера".

Рассмотрение иска в суде начнется 2 сентября. Источник в суде сообщил "Медузе", что, по мнению прокуратуры, Петр и Елена Хомских взяли дочерей на акцию "в целях предотвращения своего возможного задержания сотрудниками полиции".

Лишение родительских прав из-за протестов

Это не первый случай, когда прокуратура требует лишить родительских прав участников митинга. 28 августа Перовский районный суд Москвы рассмотрит иск прокуратуры о лишении родительских прав супругов Дмитрия и Ольги Проказовых, которые были на митинге в Москве 27 июля.

По мнению ведомства, "в ходе митинга родители передали малолетнего ребенка третьему лицу, что подвергло опасности здоровье и жизнь мальчика, а также повлекло причинение ему физического и морального вреда".

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