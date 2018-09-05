 Еще один госслужащий подозревается в раскрытии служебной тайны в Хемнице | Новости из Германии о Германии | DW | 05.09.2018

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Германия

Еще один госслужащий подозревается в раскрытии служебной тайны в Хемнице

В общей сложности 13 человек подозреваются в раскрытии служебной тайны в связи с убийством в Хемнице. Глава немецких свободных демократов Линднер раскритиковал работу полиции в саксонском городе.

Цветы на месте убийства в Хемнице, 3 сентября 2018 г.

Цветы на месте убийства в Хемнице, 3 сентября 2018 г.

Прокуратура Дрездена в среду, 5 сентября, открыла расследование в отношении еще одного сотрудника суда, который, вероятно, причастен к обнародованию ордера на арест подозреваемого в нападении в Хемнице во время массовых беспорядков. Расследование проводится в связи с предполагаемым нарушением служебной тайны, заявил представитель прокуратуры Лоренц Хазе (Lorenz Haase). В общей сложности расследование проводится в отношении уже 13 человек, работающих в системе органов юстиции Дрездена.

Во вторник, 28 августа, в интернете появилось фото подозреваемого в ножевой атаке в Хемнице, в результате которой был убит 35-летний Даниэль Х. В преступлении подозреваются трое молодых мужчин, двое из которых родом из Ирака, а еще один - из Сирии.

Контекст

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Линднер считает, что государство не справилось с волнениями в Хемнице

При столкновениях в Хемнице государство не справилось со своей задачей, полагает глава Свободной демократической партии (СвДП) Кристиан Линднер (Christian Lindner). "Государство должно быть в состоянии применять свою монополию на применение силы всегда и везде. Если на улице дело доходит до насилия и совершения преступлений, еще и на глазах у спецподразделений, это значит, что государство не справилось", - заявил Линднер.

26 августа в Хемнице был убит в драке 35-летний мужчина, полиция задержала двух подозреваемых в убийстве, которые запрашивали в Германии статус беженца. Еще один человек находится в розыске. В связи с преступлением в городе проходили митинги и демонстрации как против миграционной политики властей, так и против ксенофобии. В их ходе имели место столкновения с полицией, иногда акции перерастали в массовые беспорядки.

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    Автор: Ирина Филатова


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