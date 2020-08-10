 Еще два министра в Ливане заявили об отставке | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 10.08.2020

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Мир

Еще два министра в Ливане заявили об отставке

За минувшие два дня посты покинули четыре члена правительственного кабинета в Ливане. В последние дни в стране обострилась политическая ситуация.

Протесты в Бейруте

Протесты в Бейруте

Еще два ливанских министра заявили в понедельник, 10 августа, об уходе в отставку. Ими стали министр юстиции Ливана Мари-Клод Наджем и министр финансов Гази Вазни. Накануне о решении покинуть свои должности сообщили министр информации страны Маналь Абдель Самад, а также министр окружающей среды и административного развития Дамианос Каттар. Если из правительства уйдут еще три министра, оно будет распущено.

Премьер-министр Ливана Хасан Диаб намерен уже 10 августа предложить на заседании кабинета министров провести досрочные парламентские выборы, которые должны помочь преодолеть правительственный кризис.

Обострение политической ситуации в Ливане

Катализатором обострения политической ситуации в Ливане стал мощный взрыв в порту Бейрута 4 августа. По данным МВД страны, причиной послужило произошедшее во время сварочных работ возгорание свыше 2700 тонн аммиачной селитры. В результате взрыва погибли 160 человек, более 6000 получили ранения.

На фоне произошедшего тысячи ливанцев 7 августа вышли на антиправительственный митинг с требованиями реформ. Впоследствии он перерос в массовые беспорядки. Люди забрасывали стражей порядка камнями и петардами. В ответ полицейские применяли гранаты со слезоточивым газом.

Протестующие, в частности, обвиняли правящую коалицию Ливана в том, что коррупция и некомпетентность правительства стали одной из причин трагедии. Они потребовали провести досрочные выборы и независимое расследование обстоятельств взрыва.

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    Автор: Андреас Нолль, Александр Дельфинов


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