Ефремову предъявлено обвинение в окончательной редакции  

Следствие в понедельник, 6 июля, предъявило обвинение в окончательной редакции актеру Михаилу Ефремову. Он обвиняется в нарушении правил движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянении - часть 4 статьи 264 УК РФ. Об этом сообщил его адвокат Эльман Пашаев.
Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимир Васенин сообщил, что расследование в отношении Ефремова завершено. Ранее в правоохранительных органах пояснили, что по делу проведены все необходимые экспертизы, все данные видеокамер и показания свидетелей были приобщены и нет сомнений, что Ефремов в момент ДТП находился за рулем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Пассажиров, по данным следствия, в машине не было.
Адвокат Пашаев отметил, что готов доказать невиновность Ефремова. "Задача адвоката собирать доказательства. Я этим занимался, я собрал достаточно доказательств его невиновности", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24". Ранее адвокат заявил, что Ефремов признает тот факт, что "авария произошла с его машиной".
Вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве Ефремов, управляя автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, предположительно совершил ДТП, в результате которого погиб человек. Записи видеокамер с места происшествия показывают, что джип Ефремова на большой скорости вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, доставляющим еду. Водитель фургона, 57-летний Сергей Захаров, скончался в больнице утром 9 июня.
Если вина актера будет доказана, ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Михаил Ефремов извинился перед родственниками Сергея Захарова, однако они его извинения не приняли.
Смотрите также:
-
Пешеходный переход по-немецки
Самый известный в мире пешеходный переход находится, как принято считать, в Лондоне, на улице Эбби-Роуд. В 1969 году здесь сфотографировались для обложки своего последнего совместного студийного проекта музыканты группы "Битлз". Через два года альбому "Abbey Road" исполнится полвека, но мы так долго ждать не будем, а отметим другой пешеходно-переходный юбилей - 65-летие первой зебры в Германии.
-
Пешеходный переход по-немецки
Первая немецкая зебра (Zebrastreifen), сведения о которой сохранились в архивах, была нанесена на проезжую часть одной из улиц Мюнхена в 1952 году - двенадцать белых полосок. При этом думать о безопасности пешеходов в Германии начали намного раньше. Первый такой параграф появился в 1929 году - в правилах уличного движения Берлина, однако обозначали переходы тогда не зеброй, а другой разметкой.
-
Пешеходный переход по-немецки
Современные зебры, получившие распространение во всем мире, своим появлением обязаны международным соглашениям, подписанным странами-членами ООН в Женеве в 1949 году. В Германии правила поведения водителей, пешеходов и других участников движения на зебрах и перед ними закреплены в параграфе 25 ПДД (§ 25 StVO), а наказания для нарушителей определены в специальном штрафном каталоге.
-
Пешеходный переход по-немецки
Помимо разметки в виде белых полосок нерегулируемые пешеходные переходы дополнительно обозначаются такими информирующими квадратными знаками, а в опасных или плохо обозримых местах - предупреждающими треугольниками. Преимуществом на таких переходах пользуются пешеходы, а также лица на инвалидных колясках - простых или моторизированных. Велосипедисты преимуществ не имеют!
-
Пешеходный переход по-немецки
Велосипедистам в Германии не запрещается ездить по зебре, но в таком случае они не являются пешеходами и несут ответственность случае ДТП - например, если вылетят на переход на полной скорости, не оценив ситуацию. В идеальном варианте велосипед по зебре нужно катить, то есть слезть с него или отталкиваться ногой, стоя на одной педали. Лишь в этом случае машины обязаны уступать им дорогу.
-
Пешеходный переход по-немецки
Другое дело, когда параллельно зебре проезжую часть также пересекает велосипедная дорожка, то есть нанесена разметка и поставлены знаки, например, при круговом движении - тогда можно спокойно ехать, соблюдая, кончено же, осторожность. То же самое касается пешеходов. Зебра не означает, что вы можете идти по ней, уткнувшись в телефон. Сначала нужно посмотреть по сторонам. Многие об этом забывают.
-
Пешеходный переход по-немецки
Ежегодно в Германии на зебрах происходит около 5500 ДТП, в которых страдают люди. В 2016 году в результате таких происшествий тяжелые травмы получило более 900 человек, 25 человек погибло. Многих ДТП можно было бы избежать, если бы все участники движения соблюдали правила, были более внимательными и взаимовежливыми. Ведь лучше подождать, чем настаивать на своем преимуществе и пострадать.
-
Пешеходный переход по-немецки
Перед зеброй водители (и велосипедисты, если двигаются по проезжей части или зебра нанесена на велосипедную дорожку) обязаны снизить скорость и пропустить пешехода, даже если тот еще только подходит к зебре, но очевидно собирается перейти дорогу. Подавать какие-то знаки пешеход не обязан. В таких местах нельзя обгонять, останавливаться ближе пяти метров до разметки, а также на самом переходе.
-
Пешеходный переход по-немецки
За большинство нарушений § 25 ПДД водителям в Германии грозят штрафы от 80 до 120 евро плюс один балл в картотеке Федерального ведомства автодорожного транспорта во Фленсбурге. Например, 80 евро и один балл, если не снизить скорость перед зеброй при наличии вблизи пешехода. Лишение прав происходит при восьми баллах. Сгорают они нескоро. По таким нарушениям - через 2,5 года.
-
Пешеходный переход по-немецки
Пешеходам перед выходом на зебру следует быть особенно внимательными в темное время суток и при плохой погоде, в условиях сниженной видимости. На этот счет есть соответствующие судебные решения, при грубом несоблюдении элементарной осторожности возлагающие частичную вину и на пешеходов.
-
Пешеходный переход по-немецки
Где в Германии появляются зебры? Согласно правилам, такие пешеходные переходы могут оборудоваться в местах, где в часы с наиболее интенсивным движением дорогу переходит не менее 50 пешеходов и при этом проезжает не менее 200 машин. При более сильном трафике ставят пешеходные светофоры. При менее интенсивном - оборудуют островки безопасности между полосами проезжей части, но без зебры.
-
Пешеходный переход по-немецки
Считается также, что слишком короткие расстояния между зебрами на дороге приводят к снижению желания и готовности водителей каждый раз сбавлять скорость перед ними, что приводит к росту числа ДТП. Оборудование нерегулируемого пешеходного перехода (включая разметку, знаки, освещение и утопленные бордюры) обходится в Германии от 12 до 75 тысяч евро, в среднем - около 30 тысяч евро.
Автор: Максим Нелюбин