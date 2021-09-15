Ефим Шуман, обозреватель DW

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Чарльз Шуман - знаменитый мюнхенский бартендер. Сам почти не пьет и коктейли никогда не употребляет, зато смешивает их гениально.
Одним из пограничников, охранявших границу со стороны ГДР, был Конрад Шуман. Вместо того, чтобы защищать коммунизм, он решил - буквально - перепрыгнуть в демократический Запад. Бернд Брёде стал свидетелем этого исторического момента.
Папа Римский Франциск решил признать отца-основателя ЕС Робера Шумана обладающим "геройской добродетелью". Это предпосылка для получения в католической церкви статуса блаженного.
Новая книга Сергея Лебедева читается на одном дыхании. И читать ее страшновато: она очень актуальна. Речь идет об отравлении перебежчика. Обозреватель DW Ефим Шуман поговорил с автором.
В Германии начались пасхальные каникулы. Но из-за коронавируса школы в стране были закрыты уже две недели назад. Ефим Шуман делится нелегким опытом дистанционного обучения.
Наступивший год будет в Германии урожайным на юбилеи знаменитостей. Каких именно и когда, - об этом в фотогалерее DW.
Во Франкфурте открылась крупнейшая в мире международная книжная ярмарка. Корреспондент DW Ефим Шуман делится своими первыми впечатлениями.
Ситуация, сложившаяся в России в книжной отрасли, далека от благополучной, уверен обозреватель DW Ефим Шуман.
В Москве открылась международная ярмарка интеллектуальной литературы non/fiction. Наш специальный корреспондент Ефим Шуман знакомит с некоторыми ее новинками.
Саксонский Цвиккау, родина композитора Роберта Шумана, посвящает в свою историю с помощью музыки.
Саксонский Цвиккау, родина композитора Роберта Шумана, экспериментирует с музыкой.
Жизненный путь великого немецкого композитора-романтика закончился в Бонне. Какая польза городу от Роберта Шумана, рассказывает в интервью DW инициатор посвященного ему фестиваля.
Российские СМИ пестрят заголовками: "Главный скандал "Евровидения!", "Джамала нарушила правила!" Обозреватель DW Ефим Шуман решил ответить на эти обвинения.
В Севастополе подумывают над тем, чтобы снести памятник Тарасу Шевченко и поставить на его место кого-нибудь "русского". Обозреватель DW Ефим Шуман вносит свои предложения.
10 декабря вручили Нобелевскую премию Светлане Алексиевич. Это награда писателю, продолжающему традиции великой литературы "маленького человека", считает обозреватель DW Ефим Шуман.
В среду, 14 октября, открылась Франкфуртская книжная ярмарка - крупнейшая в мире. Специальный корреспондент DW Ефим Шуман сравнивает стенды России и Украины.
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