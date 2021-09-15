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Ефим Шуман, обозреватель DW

ARCHIV - Der legendäre Münchner Bar-Mann Charles Schumann steht am 12.02.2017 im Soho-Haus in Berlin an der Theke der temporären Schumann's-Bar, die während der Berlinale dort für drei Tage eingerichtet wurde. (zu dpa «Bar-Legende Charles Schumann: «Ein Cocktail muss lachen»» vom 10.10.2017) Foto: Dirk Steinmetz/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Самый известный бармен Германии - 80-летний плейбой 15.09.2021

Чарльз Шуман - знаменитый мюнхенский бартендер. Сам почти не пьет и коктейли никогда не употребляет, зато смешивает их гениально.

"Прыжок в свободный мир": рассказывает очевидец (13.08.2021) 13.08.2021

Одним из пограничников, охранявших границу со стороны ГДР, был Конрад Шуман. Вместо того, чтобы защищать коммунизм, он решил - буквально - перепрыгнуть в демократический Запад. Бернд Брёде стал свидетелем этого исторического момента.

Paris, FRANCE: (FILES) This file picture taken in the 1950s in Paris shows French foreign minister Robert Schuman in his office. Europe Day falls on 09 May each year, in commemoration of the date in 1950 on which the then French foreign minister, Robert Schuman, called on France, Germany and other European countries to pool coal and steel production as the first step towards a European federation. AFP PHOTO/FILES (Photo credit should read -/AFP/Getty Images)

Ватикан готовится признать блаженным отца-основателя ЕС Робера Шумана 19.06.2021

Папа Римский Франциск решил признать отца-основателя ЕС Робера Шумана обладающим "геройской добродетелью". Это предпосылка для получения в католической церкви статуса блаженного.
ARCHIV - 14.03.2018, Großbritannien, Gillingham: Soldaten tragen Schutzanzüge während der Ermittlungen zur Vergiftung des Ex-Doppelagent Skripal und dessen Tochter. Diese waren am 4. März bewusstlos auf einer Parkbank in Salisbury entdeckt worden. (zu dpa Präsident Zeman: Auch Tschechien hat an Nowitschok geforscht am 04.05.2018) Foto: Andrew Matthews/PA Wire/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

"Новичок" и "Дебютант": история отравления российского перебежчика 16.11.2020

Новая книга Сергея Лебедева читается на одном дыхании. И читать ее страшновато: она очень актуальна. Речь идет об отравлении перебежчика. Обозреватель DW Ефим Шуман поговорил с автором.
ILLUSTRATION - SYMBOLBILD - Ein zehnjähriger Junge hält am 02.04.2011 in Arnsberg (Hochsauerlandkreis) beim Erledigen seiner Hausaufgaben seinen Kopf. Zappelphilipp werden heute Kinder genannt, bei denen eine Aufmerksamkeitsdefizit-/ Hyperaktivitätsstörung (ADHS) diagnostiziert wurde. Der Zappel-Philipp ist eigentlich ein unruhiger Junge aus dem Buch Struwwelpeter (1845). Foto: Julian Stratenschulte dpa | Verwendung weltweit

Откровения отца: Как немецкие школьники учатся в изоляции 06.04.2020

В Германии начались пасхальные каникулы. Но из-за коронавируса школы в стране были закрыты уже две недели назад. Ефим Шуман делится нелегким опытом дистанционного обучения.
ARCHIV - 17.09.2018, USA, Los Angeles: Heidi Klum, Model und Moderatorin, trifft mit ihrem Freund Tom Kaulitz von der Band Tokio Hotel zur Verleihung der 70. Primetime Emmy Awards im Microsoft Theater ein. (zu dpa «Heidi Klum postet Ring-Foto - «Ich habe Ja gesagt»» vom 24.12.2018) Foto: Javier Rojas/Prensa Internacional via ZUMA/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Главные немецкие юбиляры 2019 года 02.01.2019

Наступивший год будет в Германии урожайным на юбилеи знаменитостей. Каких именно и когда, - об этом в фотогалерее DW.
08.10.2018, Hessen, Frankfurt/Main: Ein Großplakat mit der Aufschrift Georgia. Made by Characters weist an der Fassade der Halle 4 des Frankfurter Messegeländes auf das Ehrengastland Georgien hin. Die weltgrößte Bücherschau findet vom 10. bis zum 14. Oktober statt. Foto: Arne Dedert/dpa | Verwendung weltweit

"Игра престолов" на грузинский манер и вся правда о Дракуле 10.10.2018

Во Франкфурте открылась крупнейшая в мире международная книжная ярмарка. Корреспондент DW Ефим Шуман делится своими первыми впечатлениями.
#61704748 - Library Bookshelf © connel_design - Fotolia.com

Комментарий: Россия (с)читает всё 07.09.2018

Ситуация, сложившаяся в России в книжной отрасли, далека от благополучной, уверен обозреватель DW Ефим Шуман.
Russland Moskau - Buchmesse non fiction

"Немецкий за 15 минут" и другие новинки ярмарки non/fiction 29.11.2017

В Москве открылась международная ярмарка интеллектуальной литературы non/fiction. Наш специальный корреспондент Ефим Шуман знакомит с некоторыми ее новинками.
EMXD_07.09.2017_Klavier (© MDR / Harald Beise ) Stichwort: Klavier

Почему пианино стоит в центре города 20.09.2017

Саксонский Цвиккау, родина композитора Роберта Шумана, посвящает в свою историю с помощью музыки.

Пианино для всех 20.09.2017

Саксонский Цвиккау, родина композитора Роберта Шумана, экспериментирует с музыкой.

Das Robert Schumann-Haus in Bonn-Endenich am 25.10.2008. Der deutsche Komponist Robert Schumann wurde am 08.06.1810 in Zwickau geboren und starb am 29.07.1856 in Bonn-Endenich. Foto: Horst Ossinger dpa/lnw +++(c) dpa - Report+++

Бонн - последний приют музыкального гения романтики 16.06.2017

Жизненный путь великого немецкого композитора-романтика закончился в Бонне. Какая польза городу от Роберта Шумана, рассказывает в интервью DW инициатор посвященного ему фестиваля.
14.05.2016 +++ STOCKHOLM, SWEDEN - MAY 14: Eurovision Song Contest winner 2016 Jamala representing Ukraine is seen at the Ericsson Globe on May 14, 2016 in Stockholm, Sweden. (Photo by Michael Campanella/Getty Images) Copyright: Getty Images/M. Campanella

Реплика: Была ли прабабушка Джамалы агентом гестапо? 20.05.2016

Российские СМИ пестрят заголовками: "Главный скандал "Евровидения!", "Джамала нарушила правила!" Обозреватель DW Ефим Шуман решил ответить на эти обвинения.
Ausschnitt Kaiser Nikolaus I. in der Uniform der Leibgarde - Regiment . Porträt von Vladimir Sverchkov (1856), das Museum Eremitage , St. Petersburg (c) Public domain Quelle: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_I#/media/File:%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2_-_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%8F_I.jpg

Реплика: Кого поставить в Севастополе на место снесенного памятника Шевченко? 05.04.2016

В Севастополе подумывают над тем, чтобы снести памятник Тарасу Шевченко и поставить на его место кого-нибудь "русского". Обозреватель DW Ефим Шуман вносит свои предложения.
08.10.2015 *** A customer holds a copy of a book by Belarussian author and Nobel Prize for Literature laureate Svetlana Alexievich in a bookstore in Berlin, Germany, October 8, 2015. Alexievich has won the Nobel Prize for Literature for her portrayal of life in the former Soviet Union which the Swedish Academy said was a monument to suffering and courage in our time. REUTERS/Fabrizio Bensch

Комментарий: Инстинкт сострадания Светланы Алексиевич 10.12.2015

10 декабря вручили Нобелевскую премию Светлане Алексиевич. Это награда писателю, продолжающему традиции великой литературы "маленького человека", считает обозреватель DW Ефим Шуман.
Ukrainischer Stand bei der Frankfurter Buchmesse *** Efim Schuhmann/DW, 14.10.2015

Франкфуртская ярмарка: Украина вместо Индонезии, Турция вместо России 14.10.2015

В среду, 14 октября, открылась Франкфуртская книжная ярмарка - крупнейшая в мире. Специальный корреспондент DW Ефим Шуман сравнивает стенды России и Украины.
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