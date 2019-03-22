ЕС требует немедленно освободить осужденного в РФ украинца Павла Гриба

ЕС требует у России немедленно освободить из-под стражи гражданина Украины Павла Гриба и предоставить ему доступ к специальному медицинскому обслуживанию, в котором он нуждается. С таким заявлением выступила в Брюсселе в пятницу, 22 марта, пресс-секретарь верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Майя Косьянчич.

Ранее в тот же день Северо-Кавказский окружной военный суд РФ признал Павла Гриба виновным в том, что он подговаривал сочинскую школьницу устроить теракт на выпускном вечере, и приговорил его к 6 годам заключения в колонии общего режима.

Дело Павла Гриба

В августе 2017 года 19-летний Павел Гриб отправился в белорусский город Гомель на встречу с девушкой, с которой он познакомился в соцсетях. 28 августа отец Павла, Игорь Гриб, являвшийся в то время членом общественного совета Госпогранслужбы Украины, сообщил о том, что его сын был задержан в Беларуси российскими властями.

Позже выяснилось, что Павел находится в СИЗО в Краснодаре, а против него возбуждено дело о подстрекательстве к теракту.

Несмотря на то, что Павел страдает врожденным заболеванием кровеносной системы, украинским врачам до сих пор было отказано в возможности провести его осмотр.

ЕС требует от РФ разрешить украинским врачам осмотреть Павла Гриба

Указывая на то, что состояние здоровья Гриба с момента его задержания постоянно ухудшалось, представитель ЕС Майя Косьянчич потребовала от российских властей его немедленного освобождения.

"Пока он находится под стражей, украинским врачам должно быть позволено навещать его в соответствии с правилами Европейского суда по правам человека", подчеркивается в заявлении дипломатической службы Евросоюза.

В то же время отец Павла Гриба назвал в эфире украинского телеканала 112 вынесенный его сыну приговор "смертным".

"Я могу констатировать, что это смертный приговор. Павлу необходима срочная медицинская операция, которая бы позволила ему дальше жить. Этот срок (шесть лет. - Ред.) - это автоматически вынос смертного приговора", - подчеркнул Игорь Гриб.

После оглашения приговора Павел Гриб объявил голодовку

Непосредственно после объявления решения суда Павел Гриб объявил голодовку.

Его адвокат Марина Дубровина сообщила журналистам, что приговор будет обжалован, поскольку "суд опирался на доказательства, полученные с нарушением закона".

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