 ЕС согласовал реформу авторского права в интернете | Новости из Германии о Европе | DW | 14.02.2019

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Европа

ЕС согласовал реформу авторского права в интернете

Согласно реформе авторского права в ЕС, СМИ, в частности, положено вознаграждение, если их материалы повторно использовались агрегаторами или соцсетями, например Google или Facebook.

Сайт Google открыт на экране планшета (фото из архива)

В будущем европейские издатели прессы получат больше преимуществ перед лицом крупных интернет-агрегаторов, например Google. Представители Совета ЕС, Еврокомиссии, а также Европарламента в среду, 13 февраля, достигли соглашения по реформе авторского права в Евросоюзе. 

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В частности, реформа предполагает, что СМИ должны получать вознаграждение, если их материалы повторно использовались агрегаторами или социальными сетями, например Google или Facebook. Кроме того, вознаграждение должны будут получать и владельцы прав или создатели контента, если их песни или видеоролики распространяются через онлайн-порталы. Эта статья реформы затронет в первую очередь YouTube.

Ожесточенные дискуссии вокруг реформы

Европарламентарий от немецкого Христианско-демократического союза Аксель Фосс (Axel Voss) приветствовал соглашение о реформе. "Защита цифрового авторского права положит конец эпохе Дикого Запада в Интернете. Теперь мы сможем соответствовать новой реальности и бизнес-моделям цифрового века", - считает Фосс. С ним несогласна депутат Европарламента от "Пиратской партии" Юлия Реда (Julia Reda). "Эта сделка представляет собой опасность для мелких издательств, авторов и в той же степени для интернет-пользователей", - уверена Реда.

Реформа, суть которой заключается в модернизации авторского права в эпоху цифровых технологий, обсуждается в Евросоюзе с 2016 года. Вокруг законопроекта велись ожесточенные дискуссии. Крупные интернет-компании, в том числе Google и Wikipedia, высказывались против некоторых статей реформы. В июле Европарламент отклонил законопроект в связи с тем, что ряд его положений вызвал критику специалистов.

Для вступления в силу решение, принятое в среду, должно быть еще одобрено представителями всех стран-членов Европейского Союза и Европарламентом. Как указывает агентство dpa, эти процедуры в подобных случаях чаще всего носят формальный характер. 

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    Автор: Наталия Королева


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