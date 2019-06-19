 ЕС продлил экономические санкции в отношении РФ | Новости из Германии о Европе | DW | 27.06.2019

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Европа

ЕС продлил экономические санкции в отношении РФ

Секторальные санкции ЕС в отношении российской экономики продлены до 2020 года. Их отмена увязана с выполнением Россией Минских соглашений.

Красная площадь

Красная площадь

Экономические санкции Евросоюза в отношении "специфических секторов российской экономики" продлены до 31 января 2020 года. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, опубликованном в четверг, 27 июня, пресс-службой Евросоюза. Меры касаются финансового, энергетического и оборонного секторов, а также товаров двойного назначения. Первоначально эти санкции были введены 31 июля 2014 года сроком на один год в ответ на действия России, направленные на дестабилизацию ситуации в Украине. В сентябре 2014  года они были усилены.

В сообщении говорится также, что решение о продлении санкций принято на основе информации, которую канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) и президент Франции Эмманюэль Макрон представили Европейскому совету 20-21 июня 2019 года, комментируя состояние реализации минских соглашений, с которыми ЕС связывает сохранение санкций. На основании докладов Меркель и Макрона Европейский совет потребовал срочного возобновления переговорных усилий с целью реализации минских соглашений и применения мер доверия между сторонами.

Контекст

Новый опрос Российско-Германской внешнеторговой палаты попытался зафиксировать настроения немецкого бизнеса в России на фоне санкций, дела Калви и разгула бюрократии. (26.06.2019)

После аннексии Крыма страны Запада неоднократно вводили новые или расширяли уже действующие санкции против властей РФ. При этом между США и Европой всегда было несколько отличий. (20.12.2018)

Ограничительные меры ЕС в области экономики касаются финансового, энергетического и оборонного секторов РФ, а также товаров двойного назначения. Экономические санкции включают ограничение доступа на первичный и вторичный рынок капитала ЕС для пяти российских финансовых учреждений, экспортный и импортный запрет на торговлю оружием и ряд других мер.

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) лишила российскую делегацию права голоса в апреле 2014 года за аннексию Крыма. В знак протеста российские депутаты не принимали участия в работе ассамблеи с 2016 года. Летом 2017 года Москва прекратила платить взносы в бюджет Совета Европы, объясняя это тем, что делегация РФ не имеет полноценных прав в ПАСЕ. В понедельник, 24 июня, ПАСЕ приняла резолюцию, позволившую российской делегации вернуться в ассамблею.

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    Автор: Наталья Позднякова


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