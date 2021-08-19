ЕС признал украинские сертификаты о вакцинации от коронавируса

Европейская комиссия признала действительными в ЕС сертификаты о вакцинации от коронавируса, выдаваемые в Украине, а также в Турции и Северной Македонии. Об этом сообщается в четверг, 19 августа, на официальном сайте Еврокомиссии. Документы о вакцинации, выдаваемые в этих странах, с 20 августа будут приравнены к цифровым сертификатам ЕС, говорится в сообщении. В то же время, Украина, Северная Македония и Турция признают действительными европейские прививочные сертификаты.

"Радует, что растет число стран, внедряющих систему, которая основана на цифровом сертификате ЕС, и мы устанавливаем международные стандарты. Это облегчит безопасные поездки, в том числе и за пределами Евросоюза", - заявил комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс. В свою очередь комиссар ЕС по вопросам соседства и расширения Оливер Вархеи призвал других соседей Евросоюза присоединиться к этой системе, отметив, что "в общей борьбе с пандемией наши партнеры также являются неотъемлемой частью совместного безопасного снятия ограничений".

Вакцинация в Украине началась в феврале 2021 года с использованием индийскго аналога британской вакцины AstraZeneca под маркой CoviShield, которую по лицензии этой компании выпускает Индийский институт сывороток Serum Institute of India. Позже стали использоваться препараты китайской Sinovac (CoronaVac), а также вакцинами BioNTech/Pfizer и Moderna.

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