 ЕС призвал Россию обеспечить безопасность журналистки Елены Милашиной | Новости из Германии о Европе | DW | 24.04.2020

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Европа

ЕС призвал Россию обеспечить безопасность журналистки Елены Милашиной

Властям РФ следует расследовать угрозы руководства Чечни в адрес журналистки "Новой газеты", считают в Брюсселе. Евросоюз обеспокоен ростом случаев запугиваний и насилия в отношении журналистов в РФ.

Журналистка Новой газеты Елена Милашина

Журналистка "Новой газеты" Елена Милашина

Евросоюз призывает Москву расследовать угрозы чеченских властей в адрес журналистки "Новой газеты" Елены Милашиной и обеспечить ее безопасность. С таким заявлением Европейская служба внешнеполитической деятельности (EEAS) выступила, в пятницу, 24 апреля. В России в последние годы "сократилось пространство для независимой журналистики и гражданского общества", подчеркивается в документе. Брюссель особо выделил частые сообщения о запугивании, угрозах и насилии в отношении журналистов.

Кроме того, ЕС настоятельно призывает российские власти расследовать февральское нападение в Грозном на Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину, которые приехали в Чечню на суд по делу блогера Ислама Нуханова - автора видео о возможной резиденции главы Чечни Рамзана Кадырова.

Европейский Союз ожидает от России исполнения своих международных обязательств. Сотрудникам СМИ необходимо обеспечить возможность работать в безопасной обстановке без угрозы возмездия, отмечают в Брюсселе.

Реакция Кадырова на статью о коронавирусе в Чечне

В середине апреля в Telegram-канале, авторство которого приписывается  Кадырову, "Новую газету" обвинили в "провокационной и взрывоопасной античеченской травле". В российских СМИ широко цитировались следующие слова: "Если вы (Федеральная служба безопасности. - Ред.) хотите, чтобы мы совершили преступление и стали преступниками, то так и скажите! Один возьмет на себя этот груз ответственности и понесет по закону наказание. Посидит в тюрьме и выйдет!"

Журналисты и правозащитники полагают, что такую реакцию Кадырова вызвал материал Елены Милашиной о ситуации с коронавирусом в Чечне. В статье говорится, что врачам не хватает средств защиты, а местные власти проводят массовые задержания за нарушение режима самоизоляции.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видели обращение более ста российских активистов с призывом предоставить государственную защиту Милашиной, однако добавил, что такие вопросы - не в компетенции Кремля. В высказывании в Telegram-канале Кадырова Кремль не нашел "ничего необычного", однако счел его "весьма эмоциональным", сообщил пресс-секретарь Владимира Путина.

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    Автор: Сабрина Пабст, Григорий Аросев


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