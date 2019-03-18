 ЕС призвал незамедлительно освободить правозащитника Оюба Титиева | Новости из Германии о Европе | DW | 19.03.2019

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Европа

ЕС призвал незамедлительно освободить правозащитника Оюба Титиева

Приговор, вынесенный в Чечне Титиеву, непосредственно связан с его правозащитной деятельностью, уверены в Евросоюзе. Титиев должен быть незамедлительно освобожден без всяких условий, подчеркнули в Брюсселе.

Оюб Титиев в зале суда

Евросоюз раскритиковал приговор, вынесенный главе чеченского филиала правозащитного центра "Мемориал" Оюбу Титиеву, который 18 марта был признан судом в чеченском Шали виновным в хранении наркотиков и приговорен к 4 годам лишения свободы. "Мы полагаем, что приговор Оюбу Титиеву напрямую связан с его правозащитной деятельностью в "Мемориале" - в организации, которая подвергается непрекращающимся притеснениям и запугиванию на Северном Кавказе и за его пределами", - говорится в пресс-релизе Евросоюза, обнародованном вечером в понедельник, 18 марта.

Контекст

Показательный процесс - единственно возможное словосочетание, применимое к оценке рассмотрения в суде дела главы чеченского отделения "Мемориала" Оюба Титиева, считает Миодраг Шорич. (19.11.2018)

В Чечне началось слушание уголовного дела правозащитника Оюба Титиева. Защита добивалась переноса его в другой регион. Почему - DW объяснил глава совета центра "Мемориал" Александр Черкасов. (18.07.2018)

В документе отмечается, что предшественница Титиева на посту руководителя чеченского "Мемориала" Наталья Эстемирова была убита в 2009 году и спусти почти 10 лет еще никто не был привлечен к ответственности за совершение этого преступления. "Европейский Союз ожидает незамедлительного освобождения Титиева без всяких условий", - подчеркивается в заявлении Евросоюза.

ЕС напоминает, что Российская Федерация сначала в Хельсинки в 1975-м, а затем в Копенгагене в 1990 году добровольно взяла на себя обязательства гарантировать "право любого человека отдельно или вместе с другими лицами свободно искать, получать и делиться взглядами и информацией по правам человека и основным свободам, включая права на распространение и публикацию таких взглядов и информации". "Мы ожидаем, что эти обязательства будут выполняться", - указывается в пресс-релизе Евросоюза.

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