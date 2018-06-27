ЕС призвал Москву прекратить судебное преследование Титиева и Дмитриева

Европейский Союз считает "сомнительными" обвинения, выдвинутые в России против главы чеченского отделения "Мемориала" Оюба Титиева и руководителя карельского отделения этой же организации Юрия Дмитриева. В среду, 27 июня, официальный представитель Европейской внешнеполитической службы Майя Косьянчич напомнила властям РФ о международных обязательствах по защите граждан, занимающихся правозащитной деятельностью, и призвала прекратить судебное преследование Титиева и Дмитриева, а также незамедлительно освободить Оюба Титиева из-под стражи.

Арест Титиева напрямую связан с правозащитной деятельностью

Как отмечается в заявлении, арест главы грозненского отделения "Мемориала" напрямую связан с его правозащитной деятельностью. "В последние месяцы на Северном Кавказе эта организация стала объектом агрессивных действий, среди которых поджоги офиса организации в Ингушетии и машины адвоката Титиева в Дагестане, а также нападение на Сиражутдина Дациева, руководителя дагестанского отделения Правозащитного центра "Мемориал", - указывается далее в документе.

Косьянчич также напомнила, что 14 июня Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор в отношении Юрия Дмитриева и направил дело на повторное рассмотрение. При этом "сомнительные обвинения, выдвинутые против него, уже привели к 13-месячному содержанию под стражей", говорится далее в заявлении.

Обвинения в отношении правозащитников

Историк Юрий Дмитриев обвинялся в развратных действиях по отношению к приемной дочери и изготовлении детской порнографии. В начале апреля был оправдан по делу о разврате, но осужден за хранение оружия. В июне коллегия по уголовным делам Верховного суда Карелии удовлетворила апелляционную жалобу прокуратуры и родной бабушки приемной дочери Дмитриева. Прокуратура потребовала отменить приговор первой инстанции, поскольку в ведомстве посчитали, что выводы суда "не соответствуют фактическим материалам дела". Суду также было представлено заключение психолога, в котором указывались "новые обстоятельства" дела.

26 июня Верховный суд Чечни признал законным продление до 9 июля ареста Оюба Титиева, задержанного 9 января 2018 года и арестованного по обвинению в хранении наркотиков. В феврале "Мемориал" признал его политическим заключенным и назвал дело сфабрикованным. Последние несколько месяцев перед арестом Оюб Титиев собирал информацию о 27 задержанных и затем исчезнувших жителях Чечни, о которых сообщила "Новая газета". Как утверждают правозащитники, чеченские власти преследуют Титиева, чтобы прекратить его ненасильственную публичную деятельность, направленную на защиту прав человека.

"Мемориал" считает, что Титиева лишили свободы на основании фальсифицированных доказательств, нарушив его право на справедливое судебное разбирательство, которое в числе прочего гарантировано Конституцией РФ. После ареста Оюба Титиева местное телевидение Чечни показало выступление Рамзана Кадырова, назвавшего независимых правозащитников "врагами народа", занимающимися "стукачеством" и дискредитирующими свой народ.

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