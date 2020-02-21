 ЕС призвал к полному расследованию убийства Бориса Немцова | Новости из Германии о России | DW | 27.02.2020

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Россия

ЕС призвал к полному расследованию убийства Бориса Немцова

Борис Немцов остается источником вдохновения в то время как в России все больше ограничиваются гражданское общество и независимые СМИ, заявила внешнеполитическая служба ЕС в годовщину убийства политика.

Марш памяти Бориса Немцова в Москвеltzeva)

Марш памяти Бориса Немцова в Москве

Евросоюз не забывает о совершенном пять лет назад жестоком убийстве российского оппозиционера Бориса Немцова, заявила Европейская внешнеполитическая служба. В годовщину совершенного в центре Москвы преступления Брюссель призывает полностью и прозрачным образом его расследовать, а также привлечь к ответственности всех к нему причастных. Об этом говорится в заявлении, распространенном в четверг, 27 февраля, официальным представителем главы европейской дипломатии Жозепа Борреля Петером Стано.

Контекст

ПАСЕ призвала российские власти заново расследовать убийство Бориса Немцова, чтобы установить истинных заказчиков и исполнителей этого преступления. Делегация РФ за резолюцию не голосовала. (27.06.2019)

Даже после обвинительного приговора пяти подсудимым целый ряд важных вопросов, связанных с убийством российского оппозиционера Бориса Немцова, остаются без ответа, считает Инго Маннтойфель. (30.06.2017)

В Праге появилась площадь Бориса Немцова. Подобные инициативы, которые в некоторой степени воздействуют и на власти в России, есть и в других городах, напомнила дочь политика в беседе с DW. (25.02.2020)

"Несмотря на многочисленные препятствия, Борис Немцов бесстрашно работал над продвижением демократических ценностей и политического плюрализма в России", - подчеркивается в документе. По словам Стано, Немцов "по-прежнему является источником вдохновения для многих, в то время как гражданское общество и независимые СМИ в России все больше притесняются, а свободы ограничиваются рестриктивным законодательством".

Убийство Немцова

Борис Немцов был убит вечером 27 февраля 2015 года выстрелами в спину на Большом Москворецком мосту в непосредственной близости от Кремля. В июле 2017 года Московский окружной военный суд приговорил исполнителей убийства Заура Дадаева, Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева к лишению свободы от 11 до 20 лет. Организаторы и заказчики преступления до сих пор не установлены.

Имя политика увековечено в названиях улиц и площадей в Вашингтоне, Вильнюсе, Киеве и Праге. В Москве 29 февраля пройдет согласованный марш памяти Немцова.

Смотрите также:

  • Russland Tatort des Mordes von Boris Nemzow in Moskau (Bildergalerie)

    Москва, Немцов мост

    Убийство возле Кремля

    Оппозиционный политик Борис Немцов был убит вечером 27 февраля в центре Москвы в сотне метров от Кремля. Неизвестный выстрелил в него, когда он шел домой по Большому Москворецкому мосту. Преступник скрылся на автомобиле и до сих пор ни он, ни его сообщники не найдены. Сведения о том, что обнаружена их машина, были опровергнуты следствием.

  • Russland Tatort des Mordes von Boris Nemzow in Moskau (Bildergalerie)

    Москва, Немцов мост

    Шесть выстрелов

    По данным следствия, неизвестные стреляли из пистолета Макарова. На месте убийства были изъяты шесть 9-миллиметровых гильз. Официальный представитель СКР Владимир Маркин подчеркнул, что магазин пистолета был заряжен патронами нескольких производителей. Немцов получил четыре огнестрельных ранения, от которых скончался на месте происшествия.

  • Russland Tatort des Mordes von Boris Nemzow in Moskau (Bildergalerie)

    Москва, Немцов мост

    Личный контроль

    Расследование преступления взяли под личный контроль глава МВД Росии Владимир Колокольцев и руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Кроме того, за ходом следственных действий будет следить Общественная палата России.

  • Russland Tatort des Mordes von Boris Nemzow in Moskau (Bildergalerie)

    Москва, Немцов мост

    Версии убийства

    Следственный комитет рассматривает различные версии убийства. В частности, в ведомстве прорабатывают предположения об убийстве с целью дестабилизации политической обстановки в стране, об исламистском следе, о связи преступления с событиями на Украине. Однако не исключается также бытовая версия.

  • Russland Tatort des Mordes von Boris Nemzow in Moskau (Bildergalerie)

    Москва, Немцов мост

    Запад шокирован случившимся

    Ведущие мировые политики и правозащитные организации заявили, что были потрясены случившимся в Москве. Они призывают российские власти провести тщательное расследование и привлечь виновных к ответственности, чтобы Борис Немцов не пополнил список российских оппозиционеров, чьи убийцы так и не были найдены.

  • Russland Tatort des Mordes von Boris Nemzow in Moskau (Bildergalerie)

    Москва, Немцов мост

    Кремль считает убийство провокацией

    Российский президент Владимир Путин считает, что убийство носит заказной характер и является провокацией. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что это была "провокация в том плане, что, безусловно, известно, что Борис Немцов был в оппозиции к руководству России". При этом, по словам Пескова, оппозиционер не представлял угрозы для властей.

  • Russland Tatort des Mordes von Boris Nemzow in Moskau (Bildergalerie)

    Москва, Немцов мост

    Траурный марш в Москве

    На воскресенье, 1 марта, оппозиция наметила проведение в центре Москвы траурного шествия в память о Борисе Немцове. Первоначально в этот день должен был пройти антикризисный марш в московском районе Люблино, однако после убийства политика повестка и формат мероприятия были изменены. Эти изменения уже согласованы со столичной мэрией. В тот же день траурный марш пройдет также в Санкт-Петербурге.

  • Russland Tatort des Mordes von Boris Nemzow in Moskau (Bildergalerie)

    Москва, Немцов мост

    Акции памяти в России и за рубежом

    Акции в память об убитом политике уже прошли в ряде городов России и за рубежом. В частности, в Санкт-Петербурге к Соловецкому камню на Троицкой площади пришли более 200 человек. Также несколько сотен человек собрались у здания Ярославской областной думы, депутатом которой являлся Борис Немцов. Жители Киева несли цветы к посольству России. Акция памяти политика состоялась также в Берлине.

  • Russland Tatort des Mordes von Boris Nemzow in Moskau (Bildergalerie)

    Москва, Немцов мост

    Похороны на Троекуровском кладбище

    Борис Немцов будет похоронен 3 марта на Троекуровском кладбище в Москве. Перед этим в Сахаровском центре пройдет гражданская панихида.


Смотреть видео 04:11

В ПАСЕ требуют от Москвы расследовать убийство Бориса Немцова

 

Контекст

Москва, Немцов мост

В Москве сотни людей пришли на Большой Москворецкий мост, чтобы возложить цветы в память об убитом 27 февраля оппозиционере Борисе Немцове. На 1 марта назначено траурное шествие. (28.02.2015)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Марш памяти: четыре года назад в Москве был убит оппозиционный политик Борис Немцов  

В Киеве открыли сквер имени Бориса Немцова  

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