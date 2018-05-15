 ЕС приветствовал решение ВТО в споре о субсидиях Boeing | Новости из Германии о Европе | DW | 28.03.2019

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Европа

ЕС приветствовал решение ВТО в споре о субсидиях Boeing

Всемирная торговая организация встала на сторону ЕС, признав, что в США оказывалась незаконная финансовая поддержка Boeing. Уполномоченный администрации США по торговле пригрозил ЕС контрмерами.

Здание ВТО в Женеве

Здание ВТО в Женеве

Евросоюз приветствует принятое в четверг, 28 марта, решение Апелляционной инстанции Всемирной торговой организации, постановившей, что США продолжали выплачивать субсидии американской корпорации The Boeing Company, несмотря на признание дотаций незаконными со стороны ВТО.

Как подчеркивается в заявлении пресс-службы Еврокомиссии, данные действия Вашингтона "нанесли существенный ущерб" европейскому конкуренту Boeing - Airbus.

Контекст

Крушение в марте 2019 года в Эфиопии Boeing 737 MAX вновь вызвало сомнения в исправности его программного обеспечения. Впервые о возможных проблемах заговорили после падения самолета этого же типа в Индонезии. (16.03.2019)

В Европе и России реакция регуляторов и авиакомпаний на крушение в Эфиопии новой модели "Боинга" пока совершенно иная, чем в Китае. (11.03.2019)

ВТО встала на сторону Брюсселя, придя к выводу, что ряд американских мер, в частности, налоговые преференции от штата Вашингтон, где расположены заводы Boeing, а также программа стимулирования бизнеса в Южной Каролине, распространявшаяся на предприятия корпорации, на деле представляли собой незаконную финансовую поддержку.

"Сегодняшнее решение приветствуется ЕС, его авиастроительной промышленностью и рабочими, задействованными в этом стратегическом секторе во всех государствах-членах Евросоюза", - подчеркнула еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем.

Вашингтон пригрозил контрмерами

В свою очередь, комментируя вердикт, уполномоченный администрации США по торговле Роберт Лайтхайзер отметил, что ВТО в настоящий момент оценивает запрос Вашингтона о принятии Соединенными Штатами контрмер на общую сумму в 11 млрд долларов (9,7 млрд евро) в ответ на европейскую поддержку Airbus. Речь идет, в частности, о том, что ЕС не прекратил поддержку производства Airbus авиалайнера А380 и нового дальнемагистрального самолета A350, вопреки рекомендации комиссии ВТО по урегулированию споров.

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