ЕС приветствовал решение ВТО в споре о субсидиях Boeing

Евросоюз приветствует принятое в четверг, 28 марта, решение Апелляционной инстанции Всемирной торговой организации, постановившей, что США продолжали выплачивать субсидии американской корпорации The Boeing Company, несмотря на признание дотаций незаконными со стороны ВТО.

Как подчеркивается в заявлении пресс-службы Еврокомиссии, данные действия Вашингтона "нанесли существенный ущерб" европейскому конкуренту Boeing - Airbus.

ВТО встала на сторону Брюсселя, придя к выводу, что ряд американских мер, в частности, налоговые преференции от штата Вашингтон, где расположены заводы Boeing, а также программа стимулирования бизнеса в Южной Каролине, распространявшаяся на предприятия корпорации, на деле представляли собой незаконную финансовую поддержку.

"Сегодняшнее решение приветствуется ЕС, его авиастроительной промышленностью и рабочими, задействованными в этом стратегическом секторе во всех государствах-членах Евросоюза", - подчеркнула еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем.

Вашингтон пригрозил контрмерами

В свою очередь, комментируя вердикт, уполномоченный администрации США по торговле Роберт Лайтхайзер отметил, что ВТО в настоящий момент оценивает запрос Вашингтона о принятии Соединенными Штатами контрмер на общую сумму в 11 млрд долларов (9,7 млрд евро) в ответ на европейскую поддержку Airbus. Речь идет, в частности, о том, что ЕС не прекратил поддержку производства Airbus авиалайнера А380 и нового дальнемагистрального самолета A350, вопреки рекомендации комиссии ВТО по урегулированию споров.

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