 ЕС пока не намерен высылать российских дипломатов | Новости из Германии о Европе | DW | 10.05.2021

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Европа

ЕС пока не намерен высылать российских дипломатов

В конфликте между Чехией и Россией Евросоюз поддерживает Прагу, но считает новую высылку дипломатов РФ преждевременной.

Здание посольства России в Праге

Здание посольства России в Праге

Европейский Союз не хочет продолжать эскалацию отношений с Россией путем дальнейшей высылки ее дипломатов, заявил в понедельник, 10 мая, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. "Сейчас продолжение эскалации путем высылки дипломатов не стоит на повестке дня", - ответил Боррель на вопрос корреспондента DW по окончании заседания министров иностранных дел стран ЕС. Он сообщил, что перед заседанием обсудил этот вопрос с новым министром иностранных дел Чехии Якубом Кулганеком.

Конфликт между Прагой и Москвой, вызванный взрывами на складах вооружений в Чехии, обсуждали участники встречи глав государств и правительств стран ЕС 14-15 мая в Порту. "Точно так же, как лидеры на выходных, сегодня мы заверили Чехию в решительной поддержке от Евросоюза. Думаю, что все (министры. - Ред.) согласились с необходимостью не продолжать эскалацию и с тем, что мы должны оказывать решительную поддержку, но в то же время стараться не усиливать напряженность", - заявил Жозеп Боррель.

В ЕС ведут стратегическую дискуссию об отношениях с Россией

Боррель также призвал дождаться результатов стратегической дискуссии об отношениях между ЕС и Россией, запланированной на внеочередном саммите Евросоюза 25 мая. Ее хотели провести еще в марте, но перенесли, поскольку саммит в Брюсселе тогда из-за роста заболеваний COVID-19 в Европе был переведен в виртуальный формат. Перед заседанием Совета ЕС министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) призвал Россию "вернуться к диалогу" с Евросоюзом.

Конфликт между Чехией и Россией из-за взрыва на складах боеприпасов

Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш попросил государства ЕС выслать "хотя бы по одному российскому дипломату" в знак солидарности с Прагой. Взрывы на складах боеприпасов во Врбетице в Чехии произошли в 2014 году. В апреле этого года Прага заявила, что располагает доказательствами причастности к этим взрывам российской военной разведки, известной как ГРУ. В связи с этим Прага выслала 18 российских дипломатов. В свою очередь Москва отвергла все обвинения и заявила о высылке 20 чешских дипломатов.

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    Автор: Сергей Елкин


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