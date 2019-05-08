 ЕС отверг ультиматум Ирана по ядерной сделке | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 09.05.2019

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Мир

ЕС отверг ультиматум Ирана по ядерной сделке

Евросоюз, Франция, ФРГ и Великобритания будут оценивать действия Тегерана с учетом выполнения им положений СВПД и Договора о нераспространении ядерного оружия.

Флаг Ирана

Флаг Ирана

Страны Запада отвергли требования Ирана, который отказался от выполнения части обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и отвел пяти участникам группы "пять плюс один" 60 дней на защиту своих нефтяного и банковского секторов от санкций США.

Соответствующее заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини, а также глав МИД Франции, Германии и Великобритании распространила в четверг, 9 мая, Европейская служба внешних связей.

"Мы с большой обеспокоенностью приняли во внимание заявление, сделанное Ираном" по вопросу о соблюдении СВДП, отмечается в документе.

Авторы заявления "настоятельно призвали Иран продолжать выполнять свои обязательства в соответствии с СВДП, как он это делал до сих пор, и воздерживаться от любых шагов по эскалации".

Страны Запада отвергают "любые ультиматумы" и будут оценивать действия Тегерана с учетом выполнения им положений СВПД и Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), подчеркивается в заявлении.

Могерини и главы МИД напомнили Тегерану о заседаниях Совместной комиссии по контролю над выполнением СВПД как о механизме, гарантирующем реализацию соглашения.

Сожалеют о действиях Вашингтона

Вместе с тем авторы документа выразили сожаление в связис возобновлением Вашингтоном ограничительных мер в отношении Ирана после выхода из договора администрации Дональда Трампа. Брюссель, Париж, Берлин и Лондон остаются привержены своим обязательствам, в частности, выражающимся в "отмене санкций в интересах иранского народа".

"Мы полны решимости и впредь прилагать усилия для продолжения законной торговли с Ираном", в том числе с задействованием европейского финансового механизма внешнеторговых расчетов INSTEX, говорится в соглашении.

Условия Тегерана

Контекст

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Ровно через год после выхода США из ядерной сделки с Ираном Вашингтон объявил о новых санкциях против Тегерана. Они направлены, в частности, против экспорта иранской стали и других металлов. (08.05.2019)

Иранский президент Хасан Роухани 8 мая заявил, что Тегеран на срок в 60 дней прекращает продажу урана и тяжелой воды третьим странам. В соответствии с соглашением Исламская Республика должна была поставлять излишки другим государствам по достижении объемов производства обогащенного урана на уровне в 300 килограммов.

Позднее президент США Дональд Трамп объявил о введении новых санкций по отношению к Ирану - штрафные меры направлены против горнодобывающего и сталелитейного секторов экономики Исламской Республики. 

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    Автор: Наталья Позднякова


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