ЕС осудил признание "Европейского фонда за демократию" нежелательным в РФ

Брюссель не приемлет решение российских властей включить "Европейский фонд за демократию" в список нежелательных в России организаций. С таким заявлением Европейская служба внешнеполитической деятельности (EEAS) выступила в понедельник, 16 марта.

Фонд представляет положения и принципы, разделяемые Европейским Союзом, его участниками и многими другими странами мира, подчеркнули в EEAS. Брюссель настоятельно призывает российскую сторону пересмотреть решение и исключить бельгийскую организацию из списка нежелательных.

Евросоюз неоднократно осуждал законодательство России, касающееся нежелательных организаций и "иностранных агентов". Эти нормы способствуют ограничению деятельности гражданского общества, независимых СМИ и политической оппозиции, отмечается в заявлении EEAS. Демократия является универсальной ценностью и включает в себя уважение прав человека, подчеркнули в Брюсселе.

Генеральная прокуратура России 11 марта сообщила, что "Европейский фонд за демократию" включен в список нежелательных в России организаций. Бельгийский фонд в 2015 году подготовил исследование на тему "Как бороться с доминированием Кремля" в русскоязычных СМИ. Его профинансировали правительства Латвии, председательствовавшей в то время в Евросоюзе, а также Нидерландов.

Смотрите также:

Инфографика: Состояние гражданского общества в мире Пять категорий гражданского общества В докладе выделено пять категорий гражданского общества. Жители стран с открытым гражданским обществом могут свободно создавать объединения, проводить демонстрации, получать и распространять информацию. В странах с закрытым обществом "царит атмосфера страха", а любая критика правящего режима "жестко наказывается", говорится в документе.

Инфографика: Состояние гражданского общества в мире Впечатляющие цифры Только 2 процента мирового населения, или 148 млн человек, живут в странах с открытым гражданским обществом. Более 7 млн человек - там, где права и свободы ограничены. При этом почти треть населения проживает в государствах с закрытым гражданским обществом.

Инфографика: Состояние гражданского общества в мире Равнение на Европу Практически все страны с открытым гражданским обществом находятся в Европе. Среди них - Германия, Норвегия, Швеция, Финляндия, Эстония и Латвия. К странам, где гражданское общество находится под давлением, авторы доклада отнесли Турцию, Беларусь и Россию.

Инфографика: Состояние гражданского общества в мире Опасность для гражданских активистов Согласно описанию, представленному в докладе, в гражданском обществе, находящемся под давлением, активисты, которые критикуют власть, могут быть подвергнуты слежке, преследованию и запугиваниям. Они также рискуют попасть в тюрьму или быть убитыми. В список стран с таким типом гражданского общества наряду с Россией попали еще 33 государства. Автор: Ирина Филатова

