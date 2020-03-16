 ЕС осудил признание ″Европейского фонда за демократию″ нежелательным в РФ | Новости из Германии о Европе | DW | 16.03.2020

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Европа

ЕС осудил признание "Европейского фонда за демократию" нежелательным в РФ

В Брюсселе настоятельно призывают Россию исключить из списка нежелательных бельгийскую организацию. Евросоюз не раз осуждал законодательство РФ о нежелательных организациях и "иностранных агентах".

Флаги России и Евросоюза

Брюссель не приемлет решение российских властей включить "Европейский фонд за демократию" в список нежелательных в России организаций. С таким заявлением Европейская служба внешнеполитической деятельности (EEAS) выступила в понедельник, 16 марта.

Фонд представляет положения и принципы, разделяемые Европейским Союзом, его участниками и многими другими странами мира, подчеркнули в EEAS. Брюссель настоятельно призывает российскую сторону пересмотреть решение и исключить бельгийскую организацию из списка нежелательных.

Евросоюз неоднократно осуждал законодательство России, касающееся нежелательных организаций и "иностранных агентов". Эти нормы способствуют ограничению деятельности гражданского общества, независимых СМИ и политической оппозиции, отмечается в заявлении EEAS. Демократия является универсальной ценностью и включает в себя уважение прав человека, подчеркнули в Брюсселе.

Генеральная прокуратура России 11 марта сообщила, что "Европейский фонд за демократию" включен в список нежелательных в России организаций. Бельгийский фонд в 2015 году подготовил исследование на тему "Как бороться с доминированием Кремля" в русскоязычных СМИ. Его профинансировали правительства Латвии, председательствовавшей в то время в Евросоюзе, а также Нидерландов.

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    Согласно описанию, представленному в докладе, в гражданском обществе, находящемся под давлением, активисты, которые критикуют власть, могут быть подвергнуты слежке, преследованию и запугиваниям. Они также рискуют попасть в тюрьму или быть убитыми. В список стран с таким типом гражданского общества наряду с Россией попали еще 33 государства.

    Автор: Ирина Филатова


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