ЕС осудил признание "Европейского фонда за демократию" нежелательным в РФ

В Брюсселе настоятельно призывают Россию исключить из списка нежелательных бельгийскую организацию. Евросоюз не раз осуждал законодательство РФ о нежелательных организациях и "иностранных агентах".
Брюссель не приемлет решение российских властей включить "Европейский фонд за демократию" в список нежелательных в России организаций. С таким заявлением Европейская служба внешнеполитической деятельности (EEAS) выступила в понедельник, 16 марта.
Фонд представляет положения и принципы, разделяемые Европейским Союзом, его участниками и многими другими странами мира, подчеркнули в EEAS. Брюссель настоятельно призывает российскую сторону пересмотреть решение и исключить бельгийскую организацию из списка нежелательных.
Евросоюз неоднократно осуждал законодательство России, касающееся нежелательных организаций и "иностранных агентов". Эти нормы способствуют ограничению деятельности гражданского общества, независимых СМИ и политической оппозиции, отмечается в заявлении EEAS. Демократия является универсальной ценностью и включает в себя уважение прав человека, подчеркнули в Брюсселе.
Генеральная прокуратура России 11 марта сообщила, что "Европейский фонд за демократию" включен в список нежелательных в России организаций. Бельгийский фонд в 2015 году подготовил исследование на тему "Как бороться с доминированием Кремля" в русскоязычных СМИ. Его профинансировали правительства Латвии, председательствовавшей в то время в Евросоюзе, а также Нидерландов.
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