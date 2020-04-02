 ЕС обнародовал рейтинг провалов кремлевской пропаганды в 2020 году | Новости из Германии о Европе | DW | 05.01.2021

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Европа

ЕС обнародовал рейтинг провалов кремлевской пропаганды в 2020 году

Европейский проект EUvsDisinfo включил в список самых несуразных фейков освещение пандемии коронавируса российскими СМИ и заявление Александра Лукашенко о западных спецслужбах.

Symbolbild Fake News

Информационный портал EUvsDisinfo - проект дипломатической службы Евросоюза EEAS - составил по итогам 2020 года рейтинг из девяти фейковых сообщений и других "несуразных ошибок" прокремлевских СМИ и властных структур. Первое место в списке, опубликованном на сайте EUvsDisinfo 4 января, заняла реакция на отравление российского оппозиционера Алексея Навального. Информационное сопровождение этой операции наблюдатели ЕС назвали "главным позором" России, который продемонстрировал "явное отсутствие профессионализма российских спецслужб".

На втором месте оказалось освещение пандемии коронавируса: с января 2020 года проект EUvsDisinfo насчитал более 700 случаев дезинформации в прокремлевских СМИ. При этом если в начале они заняли сторону противников вакцинации и конспирологов, то затем "сделали разворот в сторону маркетинговой кампании в поддержку российский вакцины "Sputnik V", отмечает EUvsDisinfo.

Фото из Беларуси и песня Леди Гаги

В тройку попало также поддельный фотоснимок с протестов в Беларуси, о котором рассказал режиссер Никита Михалков в своей передаче "Бесогон TV". На фейковой фотографии толпы протестующих оказались там, где на самом деле находятся фонтаны. В рейтинг EUvsDisinfo включено также утверждение Александра Лукашенко (4-е место) о якобы перехвате разговора сотрудников спецслужб Германии и Польши, сообщение одного из прокремлевских СМИ в Армении о том, что клип Леди Гаги "911" якобы предупреждал о войне в Нагорном Карабахе, и слова депутата Госдумы Алексея Журавлева о существовании в Дании "балаганов для зоофилов, где можно прийти и изнасиловать черепаху".

Что такое проект EUvsDisinfo

Проект EUvsDisinfo был создан в 2015 году Оперативной рабочей группой по стратегическим коммуникациям (East StratCom Task Force) Европейской службы внешнеполитической деятельности (EEAS). Как сообщается на сайте проекта, его цель - "более эффективное реагирование на текущие кампании Российской Федерации по дезинформации, затрагивающие Европейский Союз, его государства-члены и соседние страны". При помощи служб анализа данных и мониторинга СМИ на 15 языках, EUvsDisinfo раскрывает случаи распространения дезинформации прокремлевскими СМИ в странах ЕС и Восточного партнерства.

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    Автор: Александра Елкина


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