ЕС обеспокоен ликвидацией в России НКО, помогающей народам Севера

Евросоюз обеспокоен решением Московского городского суда ликвидировать Центр содействия коренным малочисленным народам Севера по требованию Минюста РФ. С таким заявлением представитель Европейской службы внешнеполитической деятельности Майя Косьянчич выступила в четверг, 7 ноября.

Подобное тревожащее развитие ситуации "препятствует независимости и активности гражданского общества, что является необходимым элементом любой демократии", подчеркивается в заявлении. Право на объединение защищено Конституцией РФ, а его соблюдение является частью международных обязательств России, отметили в Брюсселе.

Косьянчич особо выделила важность создания "надлежащих условий государственной поддержки неправительственных организаций". Кроме того, необходимо содействовать развитию открытой среды для их роста, говорится в заявлении.

Ликвидация по требованию Минюста РФ

Суд распорядился ликвидировать Центр содействия коренным малочисленным народам Севера 6 ноября. Министерство юстиции РФ требовало ликвидации организации "по формальным основаниям", заявили адвокаты Григорий Вайпан и Владислав Чепелев, представляющие интересы центра. По их словам, речь шла об устаревших положениях устава, непредоставленных в Минюст отчетах и недействительном юридическом адресе. Представители организации на заседании предоставили документы для устранения недостатков, но суд отказался дать время на внесение этих изменений, подчеркнули юристы.

В 2015 году центр попал в реестр "иностранных агентов", а в 2018 году исключен из списка, поскольку отказался от иностранного финансирования.

Центр содействия коренным малочисленным народам Севера / Российский учебный центр коренных народов Севера был создан в 1990-х годах в рамках канадско-российского проекта по институционному строительству коренных народов Севера России, указано на сайте организации.

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