 ЕС обвинил Россию в новом нарушении суверенитета Украины | Новости из Германии о Европе | DW | 23.12.2019

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Европа

ЕС обвинил Россию в новом нарушении суверенитета Украины

В Брюсселе назвали начало железнодорожного сообщения по Крымскому мосту попыткой изолировать полуостров от Украины.

Крымский мост

Крымский мост

Европейский Союз расценивает открытие железнодорожного движения по Крымскому мосту из РФ в аннексированный у Киева Крым как "еще одно нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны России". Об этом заявил в понедельник, 23 декабря, представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

По его словам, российская сторона предприняла еще один шаг в сторону "принудительной интеграции незаконно аннексированного полуострова" и новую попытку "изолировать Крым от Украины, частью которой тот является".

Стано также обратил внимание на то, что Крымский мост мешает проходу судов, следующих через Керченский пролив в украинские порты в Азовском море. ЕС ожидает, что Москва в данном вопросе будет придерживаться международного права, добавил он.

На строительство ушли миллиарды

Контекст

На фоне войны в Донбассе аннексия Крыма год назад отошла на второй план. Однако положение России в мире напрямую зависит от статуса этого полуострова, считает Инго Маннтойфель. (13.03.2015)

Владимир Путин, возможно, посетит Крым в ближайшие дни. Визит на фоне резкого обострения отношений с Украиной выглядит попыткой понять на месте, что делать с полуостровом, считает Олег Кашин. (18.08.2016)

Крымский мост над Керченским проливом строили более четырех лет. Его автомобильная часть была открыта в 2018 году, а первый поезд пройдет по нему в ночь на 25 декабря. 

Украина, которой принадлежит Крым на основании норм международного права, а также Евросоюз и США протестовали против строительства Крымского моста. Возведенный над Керченским проливом мост - самое длинное подобное сооружение по всей Европе. Его протяженность составляет 19 километров. Строительство Крымского моста обошлось России в 228 млрд рублей (3,3 млрд евро в пересчете).

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    Автор: Игорь Бурдыга


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