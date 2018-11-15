 ЕС настаивает на продолжении расследования убийства Хашогги | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 18.11.2018

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Мир

ЕС настаивает на продолжении расследования убийства Хашогги

Брюссель требует четко прояснить обстоятельства убийства журналиста и привлечь к ответственности всех виновных, но напомнил, что решительно выступает против смертной казни.

Женщина с фотографией Джамаля Хашогги

Участница акции протеста возле посольства Саудовской Аравии в Париже требует расследования убийства Хашогги

Европейский союз учитывает позицию саудовских властей по расследованию убийства журналиста Джамаля Хашогги, однако считает, что необходимо продолжить расследование с целью раскрытия всех деталей преступления и привлечения виновных к ответственности. Соответствующее заявление верховного представителя Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Федерики Могерини опубликовано на сайте европейского внешнеполитического ведомства в пятницу, 17 ноября.

 

Контекст

Джамаль Хашогги, обозреватель американской газеты Washington Post, был убит в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле при невыясненных обстоятельствах. Что известно об этом деле? (27.10.2018)

Все больше улик указывают на то, что за убийством журналиста в саудовском консульстве в Стамбуле мог стоять наследный принц бен Сальман. Американские спецслужбы считают его заказчиком, пишет газета Washington Post. (17.11.2018)

В документе, в частности, отмечается, что, несмотря на желание добиться справедливости, Евросоюз решительно выступает против смертной казни, какими бы ни были обстоятельства преступления.

Трампу доложат во вторник

Президент США Дональд Трамп заявил, что не позднее вторник, 20 ноября, он получит "всеобъемлющий доклад" о том, кто заказчик и непосредственный исполнитель убийства Хашогги. Это заявление американского лидера распространило агентство Reuters.

Ранее издание Washington Post, ссылаясь на свои источники в ЦРУ, сообщило, что американские спецслужбы считают заказчиком убийства журналиста наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальман Аль Сауда. Эта информация позднее была опровергнута представителем Госдепартамента США Хизер Нойерт, которая заверила, что ни ЦРУ, ни американское правительство пока не готовы делать окончательных выводов о том, кто несет ответственность за это преступление. 

Дело Хашогги

Проживавший в США 59-летний обозреватель американской газеты The Washington Post Джамаль Хашогги пропал 2 октября после того, как вошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы оформить документы, необходимые для вступления в брак с гражданкой Турции. Саудовская Аравия признала факт его убийства, но отрицает связь этого преступления с наследным принцем бен Сальманом.

Смотрите также:

  • Джамаль Хашогги

    Убийство Джамаля Хашогги

    Пропавший журналист

    Джамаль Хашогги, проживавший в США 59-летний обозреватель американской газеты The Washington Post, пропал 2 октября 2018 года после того, как вошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы оформить документы, необходимые для вступления в брак. Турецкие власти начали расследование.

  • Журналист Джамаль Хашогги. Кадр видеозаписи с камер наблюдения

    Убийство Джамаля Хашогги

    Главная улика

    С самого начала появились сообщения, что турецкие спецслужбы располагают аудозаписью допроса, пыток и убийства Хашогги. Однако само происхождение аудиозаписи вызывает вопросы.

  • Apple Watch

    Убийство Джамаля Хашогги

    Запись с часов?

    Согласно первой версии, которую опубликовали турецкие журналисты, Хашогги включил запись на своих "умных" часах Apple Watch. Запись якобы появилась на iPhone Хашогги благодаря синхронизации через iCloud. Однако некоторые эксперты сомневаются, что это было возможно технически, и предполагают, что турецкие спецслужбы просто прослушивали консульство.

  • Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман

    Убийство Джамаля Хашогги

    Подтверждение убийства

    Спустя почти три недели после исчезновения Хашогги официальные лица Саудовской Аравии признали его смерть. "Ссора" между журналистом и "тем, с кем он встретился в консульстве", привела к драке, которая "закончилась его смертью", говорилось в заявлении генпрокуратуры страны. Задержаны 18 подданных королевства.

  • Канцлер Германии Ангела Меркель

    Убийство Джамаля Хашогги

    Реакция Германии

    Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила, что Германия приостанавливает поставки оружия Саудовской Аравии до тех пор, пока Эр-Рияд не предоставит объяснения обстоятельств "чудовищной" смерти журналиста Джамаля Хашогги.

  • Глава Siemens Джо Кезер

    Убийство Джамаля Хашогги

    Бойкот конференции

    Глава Siemens Джо Кезер (Joe Kaeser) отказался от ранее запланированной поездки на инвестиционную конференцию Future Investment Initiative (FII) в Саудовскую Аравию. От посещения конференции также отказались министры финансов США, Франции и Нидерландов, а также главы банков BNP Paribas, Credit Suisse, HSBC, JPMorgan Chase и Societe Generale.

  • Фотография Джамаля Хашогги

    Убийство Джамаля Хашогги

    Запланированное убийство

    Генеральная прокуратура Саудовской Аравии, ознакомившись с информацией саудовско-турецкой группы следователей, объявила, что считает убийство Джамаля Хашогги преднамеренным. Следствие продолжается.

    Автор: Максим Филимонов


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Скандальное убийство журналиста Хашогги: как реагируют политика и бизнес

Контекст

Убийство Джамаля Хашогги

Джамаль Хашогги, обозреватель американской газеты Washington Post, был убит в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле при невыясненных обстоятельствах. Что известно об этом деле? (27.10.2018)  

Ссылки в интернете

текст заявления ЕС

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