ЕС настаивает на продолжении расследования убийства Хашогги

Европейский союз учитывает позицию саудовских властей по расследованию убийства журналиста Джамаля Хашогги, однако считает, что необходимо продолжить расследование с целью раскрытия всех деталей преступления и привлечения виновных к ответственности. Соответствующее заявление верховного представителя Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Федерики Могерини опубликовано на сайте европейского внешнеполитического ведомства в пятницу, 17 ноября.

В документе, в частности, отмечается, что, несмотря на желание добиться справедливости, Евросоюз решительно выступает против смертной казни, какими бы ни были обстоятельства преступления.

Трампу доложат во вторник

Президент США Дональд Трамп заявил, что не позднее вторник, 20 ноября, он получит "всеобъемлющий доклад" о том, кто заказчик и непосредственный исполнитель убийства Хашогги. Это заявление американского лидера распространило агентство Reuters.

Ранее издание Washington Post, ссылаясь на свои источники в ЦРУ, сообщило, что американские спецслужбы считают заказчиком убийства журналиста наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальман Аль Сауда. Эта информация позднее была опровергнута представителем Госдепартамента США Хизер Нойерт, которая заверила, что ни ЦРУ, ни американское правительство пока не готовы делать окончательных выводов о том, кто несет ответственность за это преступление.

Дело Хашогги

Проживавший в США 59-летний обозреватель американской газеты The Washington Post Джамаль Хашогги пропал 2 октября после того, как вошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы оформить документы, необходимые для вступления в брак с гражданкой Турции. Саудовская Аравия признала факт его убийства, но отрицает связь этого преступления с наследным принцем бен Сальманом.

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