 ЕС намерен выделить Беларуси 60 млн евро на борьбу с эпидемией коронавируса | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 08.04.2020

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Беларусь

ЕС намерен выделить Беларуси 60 млн евро на борьбу с эпидемией коронавируса

Евросоюз рассматривает просьбу Беларуси о помощи в борьбе с пандемией коронавируса. По словам главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, Минску могут выделить 60 млн евро.

Жозеп Боррель

Жозеп Боррель

Власти Беларуси обратились к Евросоюзу за помощью в преодолении пандемии вызываемой коронавирусом болезни COVID-19. Об этом сообщил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель в среду, 8 апреля, на пресс-конференции по итогам видеоконференции Совета ЕС.

Глава дипломатии ЕС уточнил, что Минск просил о поддержке системы здравоохранения страны и о помощи для преодоления макроэкономических последствий пандемии. По его словам, в Евросоюзе сейчас раздумывают, как помочь Беларуси. "Общая сумма этой поддержки пока не была окончательно установлена, но я могу сказать, что она будет на уровне 60 млн евро", - заявил Боррель, отвечая на вопрос DW.

Кроме этих средств, Беларусь получит и часть денег из озвученных на предыдущей неделе. А именно, тогда Еврокомиссия пообещала выделить 30 млн евро на поддержку систем здравоохранения стран "Восточного партнерства" и более 11 млн евро - для помощи наиболее незащищенным группам населения.

Всего же Еврокомиссия пообещала выделить 15,6 млрд евро на преодоление пандемии за пределами ЕС. Боррель уточнил, что эти средства уже предусмотрены существующими фондами и программами. Теперь их переориентируют на борьбу с пандемией коронавируса и ее последствиями. "Это не новые деньги", - отметил дипломат и уточнил, что ни одна страна не потеряет предусмотренные на ее поддержку средства в ходе их перенаправления. Общая сумма включает 5,2 млрд евро кредитов Европейского инвестиционного банка - выделение этих денег ускорят, подчеркнул Боррель.

По данным Университета Джона Хопкинса, в Беларуси сейчас насчитывается 1066 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 13 - с летальным исходом.

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