 ЕС может оштрафовать Италию из-за высокого госдолга | Новости из Германии о Европе | DW | 27.05.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

ЕС может оштрафовать Италию из-за высокого госдолга

Рим, напротив, требует от Евросоюза ослабить фискальное законодательство. Штраф может составить до 3,5 млрд евро.

Символическая картинка: монеты на фоне флага Евросоюза

Еврокомиссия может начать дисциплинарную процедуру против Италии из-за превышения госдолга. Об этом агентству Reuters сообщили два источника в структурах Евросоюза в понедельник, 27 мая. Процедура может начаться уже в эту среду.

Контекст

Ни для кого не станет сюрпризом, если после выборов в Европарламент партия премьера Венгрии Орбана присоединится к альянсу правых популистов, считает обозреватель FAZ Петер Штурм. (03.05.2019)

Правительство Италии заложило в проект бюджета госдолг в размере 130 процентов ВВП - вдвое выше норм, согласованных Евросоюзом. (21.11.2018)

По правилам Евросоюза страны должны сохранять дефицит бюджета не выше 3 процентов от ВВП, соотношение госдолга не должно превышать 60 процентов. Госдолг Италии сейчас составляет 131 процент.

Штраф Италии может составить до 3,5 млрд евро

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини, напротив, после победы своей правопопулистской партии "Лига" на выборах в Европарламент потребовал ослабления фискального законодательства ЕС.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что если по итогам дисциплинарной процедуры ЕС сочтет Италию виновной, он может оштрафовать ее на сумму до 0,2 процента от ВВП, что составляет около 3,5 млрд евро. Однако это решение должно быть одобрено всеми странами ЕС.

Спор из-за дефицита бюджета страны между ЕС и Италией ведется с 2018 года. В декабре 2018-го стороны сообщили, что достигли соглашения о сокращении госдолга.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • Сельское хозяйство в ЕС: в 2019 году улучшений не предвидится

    Сельское хозяйство в ЕС: в 2019 году улучшений не предвидится

    Мало земли - маленькие субсидии

    267 евро за гектар - столько в среднем получают от структур Евросоюза агропромышленные предприятия в Европе. Но чем меньше земли, тем меньше и европейских субсидий. В итоге крупные агропромышленные комплексы процветают, а мелкие фермеры разоряются - критикуют авторы исследования Agrar-Atlas, подготовленного экологической организацией BUND, Фондом им. Генриха Бёлля и изданием Le Monde diplomatique.

  • Сельское хозяйство в ЕС: в 2019 году улучшений не предвидится

    Сельское хозяйство в ЕС: в 2019 году улучшений не предвидится

    Нитраты в грунтовых водах

    Большие площади угодий по-прежнему "щедро" удобряют - в том числе органическими удобрениями, которых в связи с большим поголовьем скота имеется более чем достаточно. Итог: в связи с избыточностью удобрений часть их не усваивается растениями, а попадает в грунтовые воды, в результате чего все чаще уровень нитратов там превышает допустимые в ЕС нормы.

  • Сельское хозяйство в ЕС: в 2019 году улучшений не предвидится

    Сельское хозяйство в ЕС: в 2019 году улучшений не предвидится

    Пестициды в волосах

    Статистика продаж химических веществ, применяемых для защиты растений, показывает, что масштаб их использования в Европе не меняется уже 15 лет. Но только исследование, проведенное в 6 странах ЕС, выявило наличие остатков 15 видов пестицидов в человеческих волосах. Есть основания полагать, что такая же картина - в остальных 22 странах Евросоюза.

  • Сельское хозяйство в ЕС: в 2019 году улучшений не предвидится

    Сельское хозяйство в ЕС: в 2019 году улучшений не предвидится

    Пчелы под угрозой

    Широкое использование пестицидов и уничтожение разнообразной флоры в пользу монокультур на больших площадях приводит к исчезновению целых видов животных и насекомых. Например, в Германии под угрозой исчезновения находится до 40% диких пчел.

  • Сельское хозяйство в ЕС: в 2019 году улучшений не предвидится

    Сельское хозяйство в ЕС: в 2019 году улучшений не предвидится

    Сельское хозяйство - жертва и виновник происходящего

    Сельское хозяйство в Европе несет огромные убытки из-за изменения климата - но именно оно наносит ему и немалый вред. После энергетики и транспорта сельское хозяйство является в ЕС третьим крупнейшим источником парниковых газов.

  • Сельское хозяйство в ЕС: в 2019 году улучшений не предвидится

    Сельское хозяйство в ЕС: в 2019 году улучшений не предвидится

    Европейцы страдают от ожирения

    Каждый второй житель Европейского Союза имеет избыточный вес, каждый шестой страдает от ожирения. Европейцы едят слишком много - и все больше нездоровой пищи, что поощряет пищевая промышленность. При этом влияние удобрений, пестицидов, гормонов и антибиотиков на здоровье человека изучено мало.

  • Сельское хозяйство в ЕС: в 2019 году улучшений не предвидится

    Сельское хозяйство в ЕС: в 2019 году улучшений не предвидится

    Животноводство значит живодерство?

    Содержание скота в промышленном животноводстве не имеет ничего общего с естественными условиями обитания животных. По данным статистического ведомства Eurostat, жители ЕС готовы больше платить за продукты питания ради более гуманного обращения с животными. Вот только найти на рынке мясо с ферм, не использующих промышленное животноводство, практически невозможно.

  • Сельское хозяйство в ЕС: в 2019 году улучшений не предвидится

    Сельское хозяйство в ЕС: в 2019 году улучшений не предвидится

    "Био" - это действительно экологические продукты?

    Сертификат "Bio" выдается в Европе только тем производителям, которые выполняют критерии Евросоюза по экологичности продукции. Но как выяснила швейцарская НПО Pusch, сами европейские критерии слишком мягки. Это касается прежде всего полива, сохранения многообразия флоры и фауны, защиты климата и социальных стандартов в организации производства.

  • Сельское хозяйство в ЕС: в 2019 году улучшений не предвидится

    Сельское хозяйство в ЕС: в 2019 году улучшений не предвидится

    Дотации ЕС - на эксплуатацию работников?

    В испанской провинции Альмерия выращивают овощи и фрукты. Работают там нередко нелегальные мигранты, которым платят ниже минимального размера оплаты труда, не заключают социальную страховку и вынуждают жить в нечеловеческих условиях. И тем не менее: благодаря дотациям ЕС здесь удается выращивать продукцию, себестоимость которой ниже чем в Африке.

  • Сельское хозяйство в ЕС: в 2019 году улучшений не предвидится

    Сельское хозяйство в ЕС: в 2019 году улучшений не предвидится

    Глобальный вред от аграрной политики ЕС

    Аграрная политика Европейского Союза наносит вред экологии и в глобальном масштабе. Например, ради выращивания кормовой сои в Азии и Латинской Америке вырубают тропические леса. А в странах Африки разоряются крестьяне и фермеры, так как не могут выдержать конкуренции с экспортом дотационной сельхозпродукции из ЕС - например, курятины.

  • Сельское хозяйство в ЕС: в 2019 году улучшений не предвидится

    Сельское хозяйство в ЕС: в 2019 году улучшений не предвидится

    Активисты-экологи борются, но исход борьбы не ясен

    Реформирование аграрной политики ЕС происходит раз в 7 лет. Сейчас обсуждаются изменения с 2021 года. Агропромышленный комплекс лобирует в Брюсселе свои интересы. Активисты экологических организаций и обществ прав защиты потребителей тоже не дремлют - однако их влияние не столь сильно.

    Автор: Хелле Джеппесен, Павел Лось


Смотреть видео 25:30

Почему Путина так любят крайне правые из Италии: Марко Дзанни в Conflict Zone на русском

Контекст

Сельское хозяйство в ЕС: в 2019 году улучшений не предвидится

Почти 60 млрд евро дотаций получают ежегодно сельхозпроизводители от Евросоюза. Но лишь малая часть достается производителям экологических продуктов. Новое исследование подвергает состояние дел в ЕС резкой критике. (10.01.2019)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Почему Путина так любят крайне правые из Италии: Марко Дзанни в Conflict Zone на русском  

Dolce Vita в Италии: в чем секрет успеха - "Европа в фокусе"  

Правые популисты в Италии формируют правительство  

Также по теме

Europa Italien - EU-Kommisssion weist Italiens Haushaltsentwurf zurück

Еврокомиссия отклонила бюджет Италии на 2019 год 23.10.2018

У Италии есть три недели на то, чтобы переработать проект бюджета, но делать она этого не собирается. Еврокомиссия "атакует народ", а не правительство, заявляет глава МВД Маттео Сальвини.

Реклама

Самые читаемые

О чем умолчал Коломойский, советуя Зеленскому объявить дефолт Украины  

В странах ЕС вводятся в обращение новые купюры в 100 и 200 евро  

Канцлер Австрии Курц и его кабинет не выдержали вотум недоверия  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно