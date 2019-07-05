ЕС крайне обеспокоен намерением Ирана обогащать уран выше обговоренного уровня

Европейский Союз крайне обеспокоен намерением Исламской Республики не придерживаться ограничений Венского ядерного соглашения и обогащать уран выше уровня в 3,67 процента. "Мы призываем Иран незамедлительно прекратить все действия, противоречащие обязательствам" договора, говорится в заявлении представителя внешнеполитической службы Евросоюза Майи Косьянчич, опубликованном в воскресенье, 7 июля. ЕС поддерживает контакт с остальными участниками соглашения касательно дальнейших шагов, а также ожидает информации от Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), отмечает Косьянчич.

Несколькими часами ранее представитель иранского правительства Али Рабей заявил, что страна будет обогащать уран в зависимости от своих потребностей. Тем самым Исламская Республика снимает с себя обязательство по Венскому ядерному соглашению 2015 года, которое предусматривает запрет на обогащение урана до уровня более 3,67 процента. По словам представителя Организации по атомной энергии Ирана Бехруза Камальванди, Тегеран собирается приступить к поэтапному повышению степени обогащения урана до 20 процентов.

Пока Иран не собирается увеличивать количество центрифуг для обогащения урана, однако в течение ближайших 60 дней власти намерены принять решения об отказе от дальнейших обязательств по ядерной сделке.

В связи с новой ситуацией МАГАТЭ 10 июля проведет экстренное заседание. Его участники обсудят ситуацию с ядерной программой Ирана.

Санкции в отношении Исламской Республики

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), который подписали Иран, а также США, Россия, Китай, Германия, Франция и Великобритания, предусматривает выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций, введенных США и ЕС.

После того как США в одностороннем порядке вышли из соглашения в мае 2018 года, Тегеран отказался выполнять часть обязательств в рамках СВПД. Вашингтон в ответ ужесточил санкции в отношении Тегерана и направил в регион военные корабли и бомбардировщики.

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