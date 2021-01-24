 ЕС и США осудили задержания на митингах 23 января в России | Новости из Германии о России | DW | 24.01.2021

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Россия

ЕС и США осудили задержания на митингах 23 января в России

В Госдепе США и МИД Великобритании призвали освободить всех задержанных на акциях в поддержку Навального. В ЕС также осудили применение силы к демонстрантам.

Задержания на акции в поддержку Навального 23 января в Москве

Задержания на акции в поддержку Навального 23 января в Москве

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель осудил применение силы в отношении участников акций в поддержку Алексея Навального в России. "Я выражаю сожаление в связи с массовыми задержаниями, непропорциональным применением силы, отключением интернета и телефонной связи", - написал он в своем аккаунте в Twitter в субботу, 23 января.

С аналогичным заявлением в тот же день выступил и Госдепартамент США. "Соединенные Штаты решительно осуждают жесткую тактику в отношении протестующих и журналистов на этих выходных в городах России", - сказано в пресс-релизе ведомства. В Госдепе призвали освободить всех, кто "был задержан за осуществление своих универсальных прав", а также "немедленно и без каких-либо условий" освободить Алексея Навального.

Глава МИД Великобритании призвал отпустить задержанных

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб также осудил "насилие в отношении мирных протестующих и журналистов". "Мы призываем правительство РФ уважать свои международные обязательства в отношении прав человека в рамках Совета Европы и ОБСЕ и отпустить граждан, задержанных в ходе мирных демонстраций", - написал глава британского МИД в Twitter.

Митинги в поддержку арестованного политика Алексея Навального прошли более чем в 100 городах России и ряде городов за рубежом. Они стали одними из крупнейших несогласованных акций за последние годы. В Москве на митинг вышли, по разным оценкам, от 15 до 50 тысяч человек, в Санкт-Петербурге - 10-20 тысяч, в Екатеринбурге и Нижнем Новгороде - по 10 тысяч. Митинги 23 января завершились небывало массовыми задержаниями. По данным портала "ОВД-Инфо", на них были задержаны не менее 3273 человек. Это самый большой показатель за девять лет подсчетов этого правозащитного портала.

Арест Навального после возвращения в Россию

Алексей Навальный в августе 2020 года был отравлен в России боевым ядом из группы "Новичок" и затем перевезен на лечение в Германию. Пройдя после выздоровления курс реабилитации, 17 января он вернулся в Россию и сразу же по прибытии был задержан. ФСИН добивается замены условного срока Навального по делу "Ив Роше" на реальный. В данный момент политик находится под арестом по меньшей мере до 17 февраля.

Навальный обвиняет в попытке его убийства президента России Владимира Путина и Федеральную службу безопасности (ФСБ). Российские власти отвергают эти обвинения.

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    Одними из первых с протестами на улицу вышли жители Хабаровска. Здесь акцию в поддержку Навального совместили с традиционными митингами за экс-губернатора Фургала. На пике митинг собрал не менее 1500 человек. Участники акции водили хоровод на площади Ленина, оцепленной ОМОНом, а после отправились в шествие по городу. В итоге полиция задержала 58 человек.

  • Russland Jekaterinburg | Proteste wegen Nawalny-Verhaftung
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    В других регионах РФ тоже требовали "Перемен"

    Из остальных городов особенно массовыми были митинги в Екатеринбурге (на фото) и Нижнем Новгороде, собравшие примерно по 10 тысяч участников. Самым холодным - в буквальном смысле - стал митинг в Якутске. Там люди вышли на акцию, несмотря на мороз в -48 градусов. В Иркутске местные жители окружили городскую администрацию, распевая песню Виктора Цоя "Перемен".

  • Deutschland Protestaktion für die Freilassung von Nawalny in Berlin
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    Акции в поддержку Навального прошли не только в России. В Берлине, по оценке DW, на улицы вышли не менее 3000 человек. Это одно из самых массовых политических русскоязычных мероприятий в новейшей истории города. Участники акции прошли шествием от ведомства федерального канцлера до здания российского посольства.

  • Tschechien Prag | Proteste gegen Verhaftung Nawalnys

    Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях

    По всему миру

    Митинги за арестованного российского политика прошли также в десятках городов мира. Вильнюс, Прага (на фото), Амстердам, Рим, Лондон, Париж, Вена, Барселона, Тель-Авив, Нью-Йорк и многие другие города присоединились к протесту против репрессий в отношении Алексея Навального.

  • Screenshot Instagram Rapper Noize MC und Vladi Kasta auf einer Protestdemo für Nawalny

    Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях

    Дудь, Noize MC, Поперечный…

    На акции протеста вышли и знаменитости. На митинге во Владивостоке появился популярный видеоблогер Юрий Дудь. В Москве акцию поддержали рэперы Noize MC и Влади из группы "Каста" (на фото), YouTube-блогер Николай Соболев, актриса Александра Бортич, а также писатель Дмитрий Глуховский. На шествии в Санкт-Петербурге были замечены стендап-комик Данила Поперечный и организатор рэп-баттлов "Ресторатор".

    Автор: Илья Коваль


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