ЕС и США осудили задержания на митингах 23 января в России

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель осудил применение силы в отношении участников акций в поддержку Алексея Навального в России. "Я выражаю сожаление в связи с массовыми задержаниями, непропорциональным применением силы, отключением интернета и телефонной связи", - написал он в своем аккаунте в Twitter в субботу, 23 января.

С аналогичным заявлением в тот же день выступил и Госдепартамент США. "Соединенные Штаты решительно осуждают жесткую тактику в отношении протестующих и журналистов на этих выходных в городах России", - сказано в пресс-релизе ведомства. В Госдепе призвали освободить всех, кто "был задержан за осуществление своих универсальных прав", а также "немедленно и без каких-либо условий" освободить Алексея Навального.

Глава МИД Великобритании призвал отпустить задержанных

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб также осудил "насилие в отношении мирных протестующих и журналистов". "Мы призываем правительство РФ уважать свои международные обязательства в отношении прав человека в рамках Совета Европы и ОБСЕ и отпустить граждан, задержанных в ходе мирных демонстраций", - написал глава британского МИД в Twitter.

Митинги в поддержку арестованного политика Алексея Навального прошли более чем в 100 городах России и ряде городов за рубежом. Они стали одними из крупнейших несогласованных акций за последние годы. В Москве на митинг вышли, по разным оценкам, от 15 до 50 тысяч человек, в Санкт-Петербурге - 10-20 тысяч, в Екатеринбурге и Нижнем Новгороде - по 10 тысяч. Митинги 23 января завершились небывало массовыми задержаниями. По данным портала "ОВД-Инфо", на них были задержаны не менее 3273 человек. Это самый большой показатель за девять лет подсчетов этого правозащитного портала.

Арест Навального после возвращения в Россию

Алексей Навальный в августе 2020 года был отравлен в России боевым ядом из группы "Новичок" и затем перевезен на лечение в Германию. Пройдя после выздоровления курс реабилитации, 17 января он вернулся в Россию и сразу же по прибытии был задержан. ФСИН добивается замены условного срока Навального по делу "Ив Роше" на реальный. В данный момент политик находится под арестом по меньшей мере до 17 февраля.

Навальный обвиняет в попытке его убийства президента России Владимира Путина и Федеральную службу безопасности (ФСБ). Российские власти отвергают эти обвинения.

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