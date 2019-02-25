ЕС и Лига арабских государств договорились усилить сотрудничество

Евросоюз и Лига арабских государств (ЛАГ) договорились усилить сотрудничество по таким направлениям, как безопасность, разрешение конфликтов и социально-экономическое развитие. Об этом говорится в декларации, составленной по итогам первого в истории совместного двухдневного саммита ЕС и ЛАГ, который завершился в Шарм-эш-Шейхе в понедельник, 25 февраля. Стороны заявили о "новой эре кооперации и координации" и выразили уверенность, что усиленное взаимодействие "имеет большой потенциал повысить стабильность, благосостояние и комфорт в обоих регионах и мире в целом".

На форуме, проходившем под председательством главы Евросовета Дональда Туска и президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси, обсуждались также конфликты в Сирии, Ливии и Йемене. ЕС и ЛАГ выразили приверженность ранее достигнутым на международном уровне договоренностям по их разрешению и призвали враждующие стороны к деэскалации. Европейско-арабский саммит решено проводить регулярно, в следующий раз он состоится в 2022 году в Брюсселе.

Спор о правах человека в Египте

Вместе с тем вопросы, вызывающие расхождения между ЕС и арабскими странами, в декларации либо совсем не отражены, либо упоминаются лишь вскользь, отмечает информагентство dpa. Например, Брюсселю не удалось добиться упоминания соглашения по атомной программе Ирана как меры по предотвращению распространения ядерного оружия.

Кроме того, на пресс-конференции генеральному секретарю ЛАГ Ахмеду Абуль Гаиту был задан вопрос, знает ли президент Египта о том, что ЕС критикует ситуацию с правами человека в его стране. В ответ Абуль Гаит заявил, что "никто из присутствующих" на саммите не говорил об этом. Однако глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер возразил, что тема прав человека обсуждается на всех двухсторонних встречах между лидерами европейских и арабских стран, и была затронута также и на этом саммите.

В свою очередь ас-Сиси отметил, что в то время, как Европа стремиться к улучшению благосостояния населения, главная задача Египта - избежать новых терактов и вооруженных противостояний. Каир уважает европейские ценности и призывает Европу также считаться с египетской позицией, заявил президент.

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