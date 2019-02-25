 ЕС и Лига арабских государств договорились усилить сотрудничество | Новости из Германии о Европе | DW | 25.02.2019

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Европа

ЕС и Лига арабских государств договорились усилить сотрудничество

Вопросы, вызывающие расхождения между ЕС и арабскими странами, в декларации по итогам их первого саммита либо не отражены, либо упоминаются лишь вскользь.

Участники саммита Евросоюза и Лиги арабских государств

Участники саммита Евросоюза и Лиги арабских государств

Евросоюз и Лига арабских государств (ЛАГ) договорились усилить сотрудничество по таким направлениям, как безопасность, разрешение конфликтов и социально-экономическое развитие. Об этом говорится в декларации, составленной по итогам первого в истории совместного двухдневного саммита ЕС и ЛАГ, который завершился в Шарм-эш-Шейхе в понедельник, 25 февраля. Стороны заявили о "новой эре кооперации и координации" и выразили уверенность, что усиленное взаимодействие "имеет большой потенциал повысить стабильность, благосостояние и комфорт в обоих регионах и мире в целом".

На форуме, проходившем под председательством главы Евросовета Дональда Туска и президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси, обсуждались также конфликты в Сирии, Ливии и Йемене. ЕС и ЛАГ выразили приверженность ранее достигнутым на международном уровне договоренностям по их разрешению и призвали враждующие стороны к деэскалации. Европейско-арабский саммит решено проводить регулярно, в следующий раз он состоится в 2022 году в Брюсселе.

Спор о правах человека в Египте

Вместе с тем вопросы, вызывающие расхождения между ЕС и арабскими странами, в декларации либо совсем не отражены, либо упоминаются лишь вскользь, отмечает информагентство dpa. Например, Брюсселю не удалось добиться упоминания соглашения по атомной программе Ирана как меры по предотвращению распространения ядерного оружия.

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Кроме того, на пресс-конференции генеральному секретарю ЛАГ Ахмеду Абуль Гаиту был задан вопрос, знает ли президент Египта о том, что ЕС критикует ситуацию с правами человека в его стране. В ответ Абуль Гаит заявил, что "никто из присутствующих" на саммите не говорил об этом. Однако глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер возразил, что тема прав человека обсуждается на всех двухсторонних встречах между лидерами европейских и арабских стран, и была затронута также и на этом саммите.

В свою очередь ас-Сиси отметил, что в то время, как Европа стремиться к улучшению благосостояния населения, главная задача Египта - избежать новых терактов и вооруженных противостояний. Каир уважает европейские ценности и призывает Европу также считаться с египетской позицией, заявил президент.

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