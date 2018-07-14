 ЕС и Китай настаивают на выполнении Парижского соглашения по климату | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 16.07.2018

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Мир

ЕС и Китай настаивают на выполнении Парижского соглашения по климату

Участники саммита ЕС - Китай отметили важность борьбы против глобального потепления. Стороны намерены создать фонд, который поможет бедным странам справиться с последствиями изменения климата.

Дональд Туск, Ли Кэцян и Жан-Клод Юнкер на саммите ЕС-Китай

Дональд Туск, Ли Кэцян и Жан-Клод Юнкер на саммите ЕС-Китай

Несмотря на решение США выйти из Парижского соглашения по климату, Европейский Союз и КНР будут сообща добиваться достижения целей, закрепленных в этом документе. Об этом говорится в совместном заявлении председателя Европейского совета Дональда Туска, председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера и премьера Государственного совета КНР Ли Кэцяна, опубликованном в понедельник, 16 июля, в рамках саммита ЕС - Китай в Пекине.

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Принятие мер против глобального потепления чрезвычайно важно, отметили участники встречи в верхах. По их словам, лучшим способом решения глобальных проблем является многосторонний подход. Брюссель и Пекин хотят создать фонд в размере 100 млрд долларов, цель которого - помочь бедным странам справиться с последствиями изменения климата.

Целью Парижского соглашения, подготовленного в конце 2015 года и подписанного в апреле 2016 года, является сдерживание повышения глобальной температуры. В июне 2017 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения, что вызвало резкую критику во всем мире. Процедура выхода займет несколько лет, в течение которых Соединенные Штаты продолжат участвовать в международных переговорах по данной тематике.

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    Автор: Максим Филимонов


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Почему решение Трампа по климату мало что изменит

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Ссылки в интернете

Совместное заявление участников саммита ЕС-Китай

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