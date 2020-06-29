 ЕС и Великобритания возобновили переговоры о последствиях ″Брекзита″ | Новости из Германии о Европе | DW | 19.08.2020

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Европа

ЕС и Великобритания возобновили переговоры о последствиях "Брекзита"

Переговоры Брюсселя и Лондона проводятся на экспертном уровне. В рабочих группах обсуждаются многочисленные спорные вопросы.

Флаги ЕС и Великобритании

Европейский Союз и Великобритания после короткой летней паузы возобновили в среду, 19 августа, переговоры об отношениях после "Брекзита". В течение двух дней около 100 экспертов будут обсуждать в Брюсселе в составе рабочих групп спорные вопросы, касающиеся будущих правил конкуренции, прав на рыболовство, сотрудничества в сфере юстиции и поставок.

Великобритания вышла из Евросоюза 31 января нынешнего года. В переходную фазу до конца текущего года она еще остается в составе внутреннего рынка ЕС и таможенного союза. Переговоры о заключении нового торгового соглашения, однако, уже многие месяцы не продвигаются вперед. Это соглашение должно быть ратифицировано не позднее октября, в противном случае будет угрожать хаотичный "Брекзит".

Глава делегации ЕС на переговорах с Лондоном Мишель Барнье 19 августа констатировал, что "с соглашением или без него" перемены неизбежны, и предприятиям и гражданам следует готовиться к ним.

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  • Фрегат и самолеты британских вооруженных сил сопровождают проход российских военных кораблей

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    Евросоюз не может быть заинтересован в политическом и экономическом ослаблении Великобритании. Ведь эта ядерная держава является, как и большинство стран ЕС, членом НАТО и останется важным союзником при охране европейских рубежей, в том числе морских. На снимке: фрегат и самолеты британских вооруженных сил сопровождают в 2017 году проход российских военных кораблей.

    Автор: Андрей Гурков


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