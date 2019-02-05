 ЕС запретил Siemens и Alstom совместно производить поезда | Экономические новости из Германии | DW | 06.02.2019

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Экономика

ЕС запретил Siemens и Alstom совместно производить поезда

Ведомство ЕС по делам картелей не разрешила Siemens и Alstom объединить подразделения по производству железнодорожного транспорта. Германия потребовала пересмотра норм европейского права.

Немецкий ICE и французский TGV

Немецкий ICE и французский TGV

Ведомство Евросоюза по делам картелей запретило немецкому концерну Siemens и французскому Alstom объединить подразделения по производству железнодорожного транспорта, ссылаясь на защиту конкуренции. Запланированное слияние подразделений повлияло бы на конкуренцию на европейских рынках в сфере производства оборудования для сигнализации и высокоскоростных поездов, сообщила Еврокомиссия в среду, 6 февраля, в Брюсселе.

В Брюсселе отметили, что гарантии, предложенные обоими концернами, не позволили устранить опасений Еврокомиссии на этот счет.

Контекст

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Производители высокоскоростных поездов ICE и TGV в сентябре 2017 года решили объединить подразделения по производству железнодорожного транспорта, чтобы успешнее конкурировать с китайским госконцерном CRRC, оборот которого составляет 30 млрд евро, то есть почти вдвое больше, чем у Siemens и Alstom вместе взятых. 

Призыв к реформе европейского права

Министр экономики ФРГ Петер Альтмайер (Peter Altmaier), в связи с решением Еврокомиссии, призвал к пересмотру норм европейского права. "Мы готовим совместную германо-французскую инициативу с целью модернизации европейского права в сфере конкуренции. Важно, чтобы Европа имела базу, позволяющую ей успешно отстаивать свои интересы в рыночной конкуренции с другими странами во всем мире", - сказал глава экономического ведомства в Берлине 6 февраля.

Альтмайер так же, как и министр экономики Франции, выступал за слияние железнодорожных подразделений Siemens и Alstom, чтобы позволить этим концернам выстоять в конкурентной борьбе с Китаем.

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    С днем рождения, ICE!

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    Автор: Клаус Ульрих, Максим Филимонов


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Что значит слияние железнодорожных подразделений Siemens и Alstom (27.09.2017)

 

Контекст

С днем рождения, ICE!

Самому известному скоростному поезду Германии исполняется 25 лет: 29 мая 1991 года были запущены первые пять поездов - в ФРГ началась эра высокоскоростного пассажирского сообщения. (28.05.2016)  

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