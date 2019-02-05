ЕС запретил Siemens и Alstom совместно производить поезда

Ведомство Евросоюза по делам картелей запретило немецкому концерну Siemens и французскому Alstom объединить подразделения по производству железнодорожного транспорта, ссылаясь на защиту конкуренции. Запланированное слияние подразделений повлияло бы на конкуренцию на европейских рынках в сфере производства оборудования для сигнализации и высокоскоростных поездов, сообщила Еврокомиссия в среду, 6 февраля, в Брюсселе.

В Брюсселе отметили, что гарантии, предложенные обоими концернами, не позволили устранить опасений Еврокомиссии на этот счет.

Производители высокоскоростных поездов ICE и TGV в сентябре 2017 года решили объединить подразделения по производству железнодорожного транспорта, чтобы успешнее конкурировать с китайским госконцерном CRRC, оборот которого составляет 30 млрд евро, то есть почти вдвое больше, чем у Siemens и Alstom вместе взятых.

Призыв к реформе европейского права

Министр экономики ФРГ Петер Альтмайер (Peter Altmaier), в связи с решением Еврокомиссии, призвал к пересмотру норм европейского права. "Мы готовим совместную германо-французскую инициативу с целью модернизации европейского права в сфере конкуренции. Важно, чтобы Европа имела базу, позволяющую ей успешно отстаивать свои интересы в рыночной конкуренции с другими странами во всем мире", - сказал глава экономического ведомства в Берлине 6 февраля.

Альтмайер так же, как и министр экономики Франции, выступал за слияние железнодорожных подразделений Siemens и Alstom, чтобы позволить этим концернам выстоять в конкурентной борьбе с Китаем.

Смотрите также:

С днем рождения, ICE! Король железных дорог Каждому немцу знакома аббревиатура ICE. По крайней мере, это утверждает немецкий железнодорожный концерн Deutsche Bahn, по данным которого узнаваемость этого бренда в Германии достигает 100 процентов. Высокоскоростной поезд, название которого раcшифровывается как Intercity Express - визитная карточка немецких железнодорожников.

С днем рождения, ICE! Презентация новой модели Новую модель поезда ICE 4 (на фото справа, слева - использующийся сейчас ICE 3) представили в Берлине в декабре 2015 года. Обновленный поезд будет запущен в опытную эксплуатацию осенью 2016 года, а уже в следующем году начнет совершать регулярные рейсы. Длина ICE 4 - 350 метров, рассчитан он на перевозку 830 человек.

С днем рождения, ICE! Немецкий ICE с русским акцентом В России ICE связывают Москву, Санкт-Петербург и Нижний Новгород, и курсируют под именем "Сапсан". Поезда, построенные концерном Siemens, сократили время в пути между двумя столицами до 4 часов. Специально для высокоскоростного поезда были реконструированы железнодорожные пути, переезды, стрелки, сигнализация и контактная сеть на всем пути следования.

С днем рождения, ICE! Знаменитый предшественник Trans Europe Express (TEE) был стандартом для скоростных поездов, которые с 1957 по 1987 годы курсировали между европейскими странами. Вагоны в поездах этого типа были исключительно первого класса. На фотографии - легендарный поезд TEE "Рейнгольд" ("Золото Рейна").

С днем рождения, ICE! Туристический аттракцион Так выглядел интерьер TEE "Рейнгольд", поезда класса "люкс" 1960-х годов. На фото - клубный вагон с баром. Фанаты железной дороги и сегодня имеют возможность прикоснуться к истории и прокатиться на оригинальном поезде TEE в рамках специальных тематических туров, организуемых турагентствами.

С днем рождения, ICE! Летучие поезда В 1930-х годах тогдашняя железнодорожная компания Deutsche Reichsbahn сделала ставку на дизельные локомотивы. Более быстрые поезда вступили в соревнование с набирающими популярность автомобилями и самолетами. С 1933 года "летучие поезда" стали частью регулярного сообщения. Они значительно сократили время в пути между городами и стали предшественниками существующей сегодня сети скоростных ICE.

С днем рождения, ICE! Прадедушка ICE Уже в 1903 году были предприняты первые попытки создания высокоскоростного поезда. Трехфазный двигатель локомотива, построенный компанией Siemens, на испытательной трассе в Берлине сумел разогнать поезд до 210 км/ч. Однако дальнейшая разработка скоростных поездов продолжилась лишь после окончания Второй мировой войны.

С днем рождения, ICE! Международная конкуренция Самым быстрым из рельсовых поездов остается на сегодня французский TGV. Он был запущен в эксплуатацию еще в 1981 году. Его последняя модификация под названием TGV POS в 2007 году сумела достичь скорости 574 км/ч. Однако обычная скорость движения поезда не превышает пока 320 км/ч. Поезда, построенные на базе TGV, курсируют также в Германии, Бельгии, Великобритании, Швейцарии и Италии.

С днем рождения, ICE! Из Пекина в Шанхай с ветерком В поездах серии Velaro больше нет, как у других составов подобного типа, тянущего локомотива: двигатели расположены прямо под вагонами. Самый быстрый из них курсирует в Китае под названием Harmony CRH 380A. В ходе тестового прогона в 2010 году поезд развил скорость в 486 км/ч. Сегодня он курсирует между Пекином и Шанхаем, преодолевая расстояние в 1318 километров в среднем за 5 часов.

С днем рождения, ICE! Япония - пионер высокоскоростного сообщения Еще до Франции Япония установила собственный скоростной рекорд на поезде "Синкансэн": в 1964 году к открытию Олимпийских игр в Токио был запущен первый состав, способный развивать скорость до 210 км/ч. Сегодня "Синкансэны" движутся с максимальной регулярной скоростью в 320 км/ч.

С днем рождения, ICE! Поезда быстрее самолетов Проект транспортной системы Hyperloop, где пассажирские капсулы движутся на воздушной подушке в специально построенных трубопроводах, был представлен в 2012 году американским бизнесменом Илоном Маском. Благодаря вакууму внутри герметичных труб, капсулы на электротяге могли бы развивать скорость до 1225 км/ч. Сейчас в США активно ведется строительство тестового полигона для Hyperloop. Автор: Клаус Ульрих, Максим Филимонов

