ЕС запретил импорт нефтепродуктов и удобрений из Беларуси

Европейский Союз ввел новые экономические санкции против режима Александра Лукашенко в Беларуси, запретив, в частности, импортировать из этой страны нефтепродукты и калийные удобрения. Об этом говорится в полном тексте решения Совета ЕС о введении экономических санкций в отношении Беларуси, опубликованном в Официальном журнале Евросоюза во второй половине дня четверга, 24 июня.



Пять категорий нефтепродуктов



Так, Совет ЕС запретил ввозить в Евросоюз ряд нефтепродуктов, если те "происходят из Беларуси или были экспортированы из Беларуси". Нельзя и транспортировать их в любую другую страну. Лицам и компаниям в ЕС также запретили предоставлять финансирование, посреднические услуги либо техническую помощь, касающиеся импорта или транспортировки нефтепродуктов.

Список включает пять категорий нефтепродуктов. В одну из них входят разные виды топлива, такие как бензин и керосин, а также моторные масла. В другую - прежде всего природный газ, как сжиженный, так и в газообразном состоянии.



Еще один важный сектор белорусской экономики, подпавший под санкции, - калийные удобрения. Совет ЕС запретил импортировать, покупать, а также прямо или непрямо передавать продукты, произведенные с использованием хлорида калия. В списке значатся также минеральные или химические удобрения, содержащие калий, азот и фосфор, и "другие удобрения, содержащие хлорид калия".

Третий сектор - это производство табачных изделий. Санкции запрещают физическим и юридическим лицам из ЕС продавать, поставлять либо передавать продукцию, предназначенную для такого производства. В списке значатся фильтры и бумага для сигарет, ароматы для табака и машины для приготовления табака.

За что ЕС ввел экономические санкции против режима Лукашенко

Ранее пресс-служба Совета ЕС сообщила о введении экономических санкций против режима Лукашенко. В ее сообщении отмечается, что Евросоюз ввел новые ограничения в ответ на "эскалацию серьезных нарушений прав человека в Беларуси, насильственные репрессии против гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов, а также принудительную посадку самолета Ryanair в Минске 23 мая 2021 года и последующее задержание журналиста Романа Протасевича и Софии Сапеги".

Санкции ЕС коснутся рынка капитала и страхования

Евросоюз ввел ограничения и на доступ к своим рынкам капитала. Также запрещено предоставлять белорусским правительству и государственным учреждениям и организациям услуги страхования. Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) прекратит любое финансирование проектов в государственном секторе Беларуси. Все эти меры уже вступили в силу, отмечается в сообщении пресс-службы Совета ЕС.

Ранее Евросоюз ввел четвертый пакет персональных санкций в отношении Беларуси.

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