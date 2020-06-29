 ЕС должен пригрозить применением военной силы в Ливии | Новости из Германии о Германии | DW | 29.06.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

ЕС должен пригрозить применением военной силы в Ливии

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Ишингер считает, что ЕС - в том числе и Берлин - должны научиться "языку силы" и пригрозить применением военных средств для установления мира в Ливии.

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер

ЕС может донести свою позицию до участников конфликта в Ливии, в частности, под угрозой применения военной силы. Такое мнение высказал глава Мюнхенской конференции по безопасности, германский дипломат Вольфганг Ишингер (Wolfgang Ischinger). Интервью с ним публикуют в понедельник, 29 июня, издания Funke Mediengruppe. "Дипломатия того, кто в международных конфликтах не в состоянии пригрозить применением военных средств, слишком часто остается на уровне риторики", - полагает Ишингер.

В преддверии начинающегося 1 июля председательства Германии в ЕС Ишингер считает, что Брюссель, а также ФРГ, должны научиться "языку силы", чтобы лучше представлять свои интересы. "Европа может бросить на чашу весов свое военное влияние - с целью достижения перемирия", - резюмировал он.

Результаты конференции - "практически нулевые"

Германский дипломат напомнил, что Берлин потратил много энергии на проведение в январе 2020 года международной конференции по Ливии. Однако ее "результаты до сего момента, к сожалению, были практически нулевыми", констатировал он. Важные игроки в Ливии, включая Россию, Турцию и Египет, в значительной степени игнорировали призывы ФРГ и ее партнеров, поскольку они, по мнению Ишингера, считаются только с теми, кто "может сказать решающее слово в военном плане".

Вопрос о включении ЧВК Вагнера в список спонсоров терроризма 

Ранее, 27 июня,Фатхи Али Башага - министр внутренних дел в составе международно признанного Правительства национального согласия (ПНС) Ливии - призвал ЕС включить российскую частную военную компанию (ЧВК) Вагнера в список организаций - спонсоров терроризма "за совершение преступлений против человечности". Министр опубликовал запись в Twitter, в которой назвал "опасным прецедентом" взятие под контроль крупнейшего месторождения страны "Эш-Шарара" бойцами (ЧВК) Вагнера и вооруженными отрядами "Джанджавид" ("Джинны на лошадях"), сформированными суданскими кочевниками-арабами. Член ПНС добавил, что тем самым "нанесен ущерб интересам американских и европейских нефтяных компаний".

Москву неоднократно обвиняли в том, что российские наемники из ЧВК Вагнера на стороне "Ливийской национальной армии" генерала Халифы Хафтара принимают участие в гражданской войне в Ливии, которая началась в этой африканской стране в 2011 году после свержения и убийства диктатора Муаммара Каддафи.

Смотрите также:

  • Боевики Ливийской национальной армии генерала Халифы Хафтара

    Ливия: гражданская война и геополитический конфликт

    Десятилетняя война "все против всех"

    В североафриканской Ливии практически целое десятилетие идет гражданская война. В нее вовлечены самые разные силы: боевики-националисты, исламисты, туареги-кочевники, местные племена, иностранные наемники. Еще более запутанной ситуация становится от того, что две главные противоборствующие группировки получают поддержку самых разных стран. Это делает конфликт международным и геополитическим.

  • Муаммар Каддафи рвет Устав ООН

    Ливия: гражданская война и геополитический конфликт

    Все началось со свержения Каддафи

    Вооруженная борьба за власть в Ливии не прекращается со времени свержения Муаммара Каддафи в 2011 году в ходе восстания, вспыхнувшего в рамках "арабской весны" и поддержанного международной военной операцией. На этом снимке кровавый диктатор, правивший четыре десятилетия, рвет Устав ООН во время своего скандально известного выступления в 2009 году на Генассамблее этой организации.

  • Нефтегазовый объект немецкой компании Wintershall в Ливии

    Ливия: гражданская война и геополитический конфликт

    Нефть и газ в пустыне и в море

    Одна из главных причин гражданской войны - богатые запасы нефти и газа. Концессии на их добычу на суше и в море получали различные иностранные компании, в том числе немецкая Wintershall (на фото - один из ее объектов) и российский концерн "Газпром", у них с 2008 года есть совместное предприятие в Ливии. Сейчас отрасль в упадке, не работает, к примеру, подводный газопровод Greenstream в Италию.

  • Халифа Хафтар

    Ливия: гражданская война и геополитический конфликт

    Ключевая фигура: Халифа Хафтар

    Другая причина гражданской войны - борьба между сторонниками исламского пути развития и их противниками, породившая царящее с 2014 года двоевластие. Исламисты закрепились в столице Триполи на западе страны, на востоке им противостоит так называемый парламент в Тобруке. От его имени правит 76-летний военачальник Халифа Хафтар, командующий самопровозглашенной "Ливийской национальной армией".

  • Боевики Ливийской национальной армии

    Ливия: гражданская война и геополитический конфликт

    Они контролируют почти всю страну

    У боевиков "Ливийской национальной армии" есть основания фотографироваться в позе победителей. Войска Хафтара завоевали подавляющую часть территории страны, кроме пустынного юга, который контролируют местные племена, и нескольких районов на самом западе вокруг Триполи. Однако захватить официальную столицу страны, несмотря на неоднократные попытки штурма с апреля 2019 года, им пока не удалось.

  • Халифа Хафтар в Москве в ушанке

    Ливия: гражданская война и геополитический конфликт

    Союзник России и агент ЦРУ

    На стороне Хафтара воюют российские наемники из ЧВК "Вагнер". Самопровозглашенный маршал, сделавший военную карьеру при Каддафи, но потом участвовавший в его свержении, учился в СССР в Академии имени Фрунзе и пользуется сейчас поддержкой России (на фото: Москва, ноябрь 2016). На него сделали также ставку Египет и Франция. У него, по данным СМИ, имеется гражданство США, где он сотрудничал с ЦРУ.

  • Фаиз Сарадж и Реджеп Тайип Эрдоган

    Ливия: гражданская война и геополитический конфликт

    Сараджа поддерживают ООН и Турция

    Официальным лидером Ливии, признанным международным сообществом в лице ООН, является глава находящегося в Триполи Правительства национального согласия Фаиз Сарадж. Его активно поддерживают, например, Италия и Турция. Ее президент Реджеп Тайип Эрдоган заключил с Ливией договор, в котором существенно изменил в пользу своей страны (и в ущерб Греции) границы в Средиземном море.

  • Отряд, сражающийся на стороне Правительства национального согласия Ливии

    Ливия: гражданская война и геополитический конфликт

    Оборона Триполи с турецкой помощью

    В январе 2020 года Анкара перебросила в Триполи турецких военных для укрепления обороны ливийской столицы, поскольку отряды, сражающиеся на стороне Правительства национального согласия (фото), сильно ослаблены прошлогодними боями с войсками Хафтара. В результате резко возросла опасность прямых боестолкновений между кадровыми турецкими военными и российскими наемниками-вагнеровцами.

  • Руины города Сирт после изгнания сторонников ИГ

    Ливия: гражданская война и геополитический конфликт

    Разгром местного ИГ

    Еще одной стороной междоусобицы в Ливии стали исламисты-экстремисты из ИГ. Воспользовавшись возникшим двоевластием, сторонники "Исламского государства" захватили в начале 2015 года портовый и университетский город Сирт. Однако осенью 2016 года они были разгромлены войсками, верными исламистским властям в Триполи (фото), и ушли в подполье. Переходивший из рук в руки город сильно пострадал.

  • Владимир Путин, Ангела Меркель и Абдель Фаттах ас-Сиси на конференции по Ливии в Берлине

    Ливия: гражданская война и геополитический конфликт

    Саммит в Берлине: поиск решения

    19 января 2020 в Берлин на международную конференцию по Ливии приехали лидеры более десяти стран и руководители международных организаций, включая ООН. На снимке: президент РФ Владимир Путин, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. Среди итогов саммита - обязательство его участников больше не снабжать стороны конфликта оружием и механизм контроля за прекращением огня.

  • Спасение беженцев на надувной лодке в море

    Ливия: гражданская война и геополитический конфликт

    Евросоюз озабочен потоком беженцев

    У ЕС нет единой позиции в отношении Ливии, цели отдельных стран резко расходятся. Однако все члены ЕС заинтересованы в том, чтобы она перестала быть плацдармом для отправки в Европу нелегальных мигрантов, многие из которых гибнут в Средиземном море. Эту миграционную и гуманитарную проблему без прекращения войны в Ливии и восстановления ее государственности не решить.

    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 02:48

Конференция по Ливии в Берлине: почему для Меркель важна поддержка Путина и Эрдогана?

Аудио- и видеофайлы по теме

Эскалация конфликта в Ливии  

Сможет ли ЕС одолеть нелегальную миграцию?  

Реклама

Самые читаемые

Трамп сначала ретвитнул, а потом удалил видео с расистским лозунгом  

Новые правила для авиапассажиров в ЕС. Что нужно знать  

Действующий президент Исландии одержал победу на выборах  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно