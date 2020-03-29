ЕС дал зеленый свет кредитной программе для немецкого бизнеса

Еврокомиссия дала зеленый свет дополнительной программе быстрого кредитования для малого и среднего бизнеса, разработанной правительством ФРГ в связи с пандемией коронавируса SARS CoV-2. Программа соответствует положению законодательства Евросоюза, позволяющему предоставление компаниям и предприятиям льгот и другой финансовой помощи в случае серьезного нарушения экономической ситуации в той или иной стране ЕС, говорится в заявлении, опубликованном на сайте Еврокомиссии в субботу, 11 апреля.

В рамках новой немецкой программы предприятия, на которых занято от 11 до 49 сотрудников, смогут получить от банков кредиты в размере до 500 тысяч евро, а при числе сотрудников от 50 до 250 - до 800 тысяч евро. При этом гарантии на сто процентов возьмет на себя государство. Помимо этого предусмотрены выплаты пособий, авансов, а также налоговые привелегии.

Благодаря стопроцентным государственным гарантиям, банки смогут выдавать кредиты без проверки перспектив развития того или иного предприятия, пояснил ранее министр финансов ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz). От отметил, что программа позволит малым и средним предприятиям "пережить трудные времена и быть на плаву в тот момент, когда снова начнется оживление экономики".

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