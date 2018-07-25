 ЕС готов ответить США на автопошлины штрафными мерами на 20 млрд долларов | Новости из Германии о Европе | DW | 25.07.2018

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Европа

ЕС готов ответить США на автопошлины штрафными мерами на 20 млрд долларов

Еврокомиссар по торговле надеется, что США не введут пошлины на автомобили из ЕС. Брюссель готовит список американских товаров, которые могут быть обложены ответными пошлинами на 20 млрд долларов.

Сесилия Мальмстрём

Сесилия Мальмстрём

На случай, если США введут ввозные пошлины на европейские автомобили, Еврокомиссия готовит ответные меры, которые затронут американские товары примерно на 20 миллиардов долларов (17,1 миллиардов евро). Об этом комиссар ЕС по торговле Сесилия Мальмстрём заявила в интервью шведской газете Dagens Nyheter, опубликованном в среду, 25 июля.

Контекст

Не прошло и 4 дней после введения ответных пошлин ЕС, как знаменитый производитель мотоциклов объявил о переводе части производства из Америки за рубеж. Президент США возмущен. (26.06.2018)

Евросоюз ответил на решение президента США Трампа обложить пошлинами европейские сталь и алюминий. Карикатурист Сергей Елкин так проиллюстрировал появление новых торговых барьеров. (22.06.2018)

По ее словам, эти меру могут распространиться на такие товары, как промышленное оборудование, высокотехнологичная и сельскохозяйственная продукция. "Мы надеемся, что этого не произойдет и мы сможем найти решение" - подчеркнула Мальмстрём, которая вместе с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером отправилась в Вашингтон для участия в переговорах.

До сих пор в кругах, близких к руководству ЕС, называлась существенно меньшая сумма - менее 10 миллиардов долларов.

Американские пошлины на сталь и алюминий из Европы, Канады и Мексики вступили в силу в ночь на 1 июня и составили 25 процентов на изделия из стали и 10 процентов - из алюминия. Они затрагивают ввозимые из Европы товары на общую сумму 6,4 млрд евро. В ответ Евросоюз обложил ввозными пошлинами некоторые товары из США.

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  • Логотип компании Levi's

    На какие товары из США наложены штрафные пошлины Евросоюза

    Американские джинсы

    Американские джинсы тоже обложили новыми пошлинами. Однако европейские любители легендарной марки Levi's этого, скорее всего, не почувствуют, говорят эксперты. Ведь большинство джинсов ЕС импортирует не из США. В импорте текстиля в Германию, например, на американские товары приходится 0,2 процента.

  • Логотип компании Harley Davidson

    На какие товары из США наложены штрафные пошлины Евросоюза

    Мотоциклы и мопеды

    А вот для поклонников другой культовой марки из США, Harley-Davidson, введение дополнительных пошлин, скорее всего, не останется незамеченным. Цены на легендарные мотоциклы повысятся ровно на столько же, насколько и тарифы на ввоз, то есть на 25 процентов. Так что тем, кто не успел купить "железного коня" за 20 тысяч евро, придутся покупать его уже за 25 тысяч.

  • Катер на выставке в Чикаго

    На какие товары из США наложены штрафные пошлины Евросоюза

    Яхты и моторные лодки

    Введение штрафных пошлин в отношении товаров из США может ударить по карману и более состоятельных покупателей. Цены на американские яхты и моторные лодки, которые попали в список ЕС, скорее всего, тоже вырастут.

  • Сотрудник сталелитейного завода

    На какие товары из США наложены штрафные пошлины Евросоюза

    Продукция сталелитейной и алюминиевой промышленности

    ЕС также обложил дополнительными пошлинами продукцию сталелитейной и алюминиевой промышленности из США. В список попали даже кухонная утварь и раковины из нержавеющей стали.

  • Веерх из игральных карт в руке

    На какие товары из США наложены штрафные пошлины Евросоюза

    Игральные карты

    Последним пунктом в подготовленном Брюсселем списке американских товаров значатся игральные карты. Правда, в отличие от всех остальных товарных категорий, дополнительные ввозные пошлины на них составляют всего 10 процентов.

    Автор: Ирина Филатова


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