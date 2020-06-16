 ЕС готовит ответ на санкции США против ″Северного потока - 2″ | Новости из Германии о Европе | DW | 26.06.2020

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Европа

ЕС готовит ответ на санкции США против "Северного потока - 2"

Брюссель считает американские санкции против "Северного потока - 2" неприемлемыми и нарушающими международное право. Ответные меры призваны повысить устойчивость ЕС по отношению экстерриториальным санкциям третьих стран.

Стыковочный пункт Северного потока - 2 в немецком Лубмине

Стыковочный пункт "Северного потока - 2" в немецком Лубмине

Еврокомиссия готовит ответные меры на введение Вашингтоном санкций против газопровода "Северный поток - 2". Об этом говорится в письменном ответе Верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля на запрос депутата Европарламента Эмманюэля Мореля. официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер не стал в пятницу, 26 июня, уточнять, в чем именно будет заключаться ответ ЕС.

В конце 2019 года президент США Дональд Трамп ввел санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря. В ответе Борреля на запрос евродепутата от 25 июня указывается, что санкции против действий, разрешенных законодательством ЕС, неприемлемы и нарушают международное право. По его словам, Брюссель ведет очень откровенный диалог с администрацией и Конгрессом США.

Новый механизм повысит устойчивость Европык санкциям третьих стран

Вместе с тем, Еврокомиссия "готовится принять усиленный санкционный механизм, который повысит устойчивость Европы по отношению к введенным третьими странами экстерриториальным санкциям", подчеркивается в документе. По словам Эрика Мамера, подробностей пока раскрыть нельзя.

Трамп уже годами подвергает критике "Северный поток - 2", обвиняя Германию в том, что она позволяет себе военную защиту от России, но в то же время обеспечивает Москву высокими доходами от экспорта газа.

Недавно американские сенаторы объявили о расширении санкций, нацеленных на остановку "Северного потока - 2". Этот трубопровод проходит параллельно газопроводу "Северный поток", по которому газ транспортируется в Германию с конца 2011 года.

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    Автор: Андрей Гурков


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