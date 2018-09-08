 ЕС выступил против запланированных выборов в ″ЛНР″ и ″ДНР″ | Новости политики из Германии | DW | 08.09.2018

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Политика

ЕС выступил против запланированных выборов в "ЛНР" и "ДНР"

Брюссель призывает Россию оказать всяческое влияние на руководство так называемых "Луганской и Донецкой народных республик" с тем, чтобы те отказались от проведения запланированных выборов.

Урны с бюллетенями на избирательном участке в ДНР (фото из архива)

Заявив, что выборы в Донбассе противоречат достигнутым в Минске договоренностям, ЕС призвал Москву оказать влияние на сепаратистов. "Европейский Союз полностью поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее всемирно признанных границ", -говорится в пресс-релизе, опубликованном в субботу, 8 сентября, на сайте Европейской службы внешнеполитической деятельности (EEAS).

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По мнению Брюсселя, реализация минских соглашений всеми сторонами конфликта - ключевое решение мирного урегулирования на востоке Украины на долгосрочную перспективу.

"Поэтому объявление о проведении 11 ноября 2018 так называемых "выборов" в так называемых "Луганской народной республике" и "Донецкой народной республике", противоречит духу и содержанию минских соглашений, в которых прописаны конкретные условия, касающиеся организации выборов в местные органы власти в данном регионе", - говорится далее в пресс-релизе.

В документе подчеркивается, что "необходимо избежать любых действий, которые могут затруднить реализацию минских соглашений".  Далее Брюссель указывает, что и впредь надеется на то, что Россия в этой связи в полной мере использует свое влияние на сепаратистов.

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    Автор: Ирина Куприянова, Донецк


 

Контекст

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В центре Донецка, почти не тронутого войной, возникает иллюзия мирной жизни. Только раскаты майского грома жители города часто принимают за взрывы и очередные обстрелы.  

Ссылки в интернете

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/50243/statement-announcement-elections-so-called-luhansk-peoples-republic-and-donetsk-peoples_en

Аудио- и видеофайлы по теме

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