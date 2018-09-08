ЕС выступил против запланированных выборов в "ЛНР" и "ДНР"

Заявив, что выборы в Донбассе противоречат достигнутым в Минске договоренностям, ЕС призвал Москву оказать влияние на сепаратистов. "Европейский Союз полностью поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее всемирно признанных границ", -говорится в пресс-релизе, опубликованном в субботу, 8 сентября, на сайте Европейской службы внешнеполитической деятельности (EEAS).
По мнению Брюсселя, реализация минских соглашений всеми сторонами конфликта - ключевое решение мирного урегулирования на востоке Украины на долгосрочную перспективу.
"Поэтому объявление о проведении 11 ноября 2018 так называемых "выборов" в так называемых "Луганской народной республике" и "Донецкой народной республике", противоречит духу и содержанию минских соглашений, в которых прописаны конкретные условия, касающиеся организации выборов в местные органы власти в данном регионе", - говорится далее в пресс-релизе.
В документе подчеркивается, что "необходимо избежать любых действий, которые могут затруднить реализацию минских соглашений". Далее Брюссель указывает, что и впредь надеется на то, что Россия в этой связи в полной мере использует свое влияние на сепаратистов.
Смотрите также:
-
Боль и надежда: Донецк сегодня
Символ города с неясным будущим
Визитная карточка Донецка - один из лучших футбольных стадионов Европы "Донбасс Арена" - не раз подвергался обстрелам, после которых стеклянный фасад получил серьезные повреждения. Их устранили, но сам стадион пустует, уже год город живет без футбола. На стоянках для VIP-гостей разгружают гуманитарную помощь от благотворительного фонда Рината Ахметова, на чьи деньги и был построен стадион.
-
Боль и надежда: Донецк сегодня
Война не смогла изуродовать красоту парков
Зеленый газон на "Донбасс Арене", которая три года назад принимала чемпионат Европы по футболу, как и тогда в полном порядке. По-прежнему красив и ухожен и парк вокруг стадиона, откуда открывается прекрасный вид на донецкие терриконы. Сейчас в парке - все почти как в мирное время, только безлюдно.
-
Боль и надежда: Донецк сегодня
Отдых на набережной - тишина теперь особенно ценится
Отреставрированная к Евро-2012 набережная реки Кальмиус была и остается одним из самых любимых мест отдыха жителей Донецка. Но сохраняющаяся тревожная обстановка мало располагает к отдыху. Даже во время перемирия здесь можно слышать взрывы или автоматные очереди.
-
Боль и надежда: Донецк сегодня
История края, погребенная под руинами
Одна из первых жертв обстрела летом прошлого - Донецкий краеведческий музей, в его здание попало 15 снарядов. "Мы не допускали, что целенаправленно будут обстреливать объекты культуры, но предполагали, что можем попасть под перекрестный огонь", - вспоминают сотрудники музея. Их усилия спрятать и уберечь экспонаты оказались тщетны. Снаряды уничтожили целые экспозиции и ценные древние артефакты.
-
Боль и надежда: Донецк сегодня
Страшные шрамы войны
Разрушенный дворец молодежи "Юность", что в центре города, сильно пострадал от артобстрелов в августе 2014 года. О реконструкции или полном сносе здания (слишком оно не вписывалось в современный облик Донецка) шла речь еще в мирное время. После обстрелов территория вокруг дворца была обустроена силами волонтеров. В сохранившихся помещениях и сейчас проходят художественные выставки и репетиции.
-
Боль и надежда: Донецк сегодня
В центре Донецка - украинская речь
К удивлению жителей в центре Донецка по-прежнему работает кафе "Львовская мастерская шоколада" с фирменными изделиями и украинским языком обслуживания клиентов. Эта сеть кафе широко распространена по всей территории Украины. Правда, ассортимент шоколадных изделий в Донецке стал сейчас довольно скудным. Но уютное заведение со львовским колоритом дончане посещают все также охотно.
-
Боль и надежда: Донецк сегодня
Цветы у подножия памятнику Шевченко
Возложение цветов у подножия памятника Тарасу Шевченко - обязательный ритуал и для новых властей Донецка. Сам памятник стоит прямо перед зданием областной администрации, где сейчас заседает правительство самопровозглашенной "ДНР". Демонстрируя почтение национальному поэту, "ДНР" старается отвести от себя обвинения в антиукраинизме. Хотя именно здесь больше года назад был разогнан местный майдан.
-
Боль и надежда: Донецк сегодня
Новые билборды в "ДНР"
В центре Донецка ко Дню Победы появились билборды с портретом Сталина в военной форме, украшенной георгиевской ленточкой. Как долго они будут висеть - пока непонятно. Кстати, с 1924 по 1961 годы Донецк именовался Сталино.
-
Боль и надежда: Донецк сегодня
Основатель Донецка - Джон Юз
"Мы требуем референдума о возвращении Юзовки (название Донецка до 1924 года) в состав Великобритании!" - такая инициатива пользователей соцсетей была откликом на захлестнувшие Донбасс весной 2014 года сепаратистские настроения. Ирония ее авторов была не лишена исторической подоплеки. Ведь Донецк, взяв в пример английские города, начинал строить в конце XIX века британский промышленник Джон Юз.
Автор: Ирина Куприянова, Донецк