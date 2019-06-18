 ЕС выделяет Украине 29,5 млн евро на поддержку реформ | Новости из Германии об Украине | DW | 18.06.2019

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Украина

ЕС выделяет Украине 29,5 млн евро на поддержку реформ

Программа EU4PFM нацелена на поддержку налоговой и таможенной реформ в Украине. От этого зависит будущее процветание страны, считают в Еврокомиссии.

Флаги Украины и Евросоюза

Флаги Украины и Евросоюза

В Украине запущена программа поддержки управления государственными финансами (EU4PFM). Она нацелена на поддержку налоговой и таможенной реформ. Для этого Европейский Союз выделяет Украине 29,5 миллионов евро, говорится в сообщении Европейской службы внешних связей, опубликованном во вторник, 18 июня.

Цель программы - улучшить качество оказания государственных услуг и делового климата в Украине. В числе ее участников - представительство ЕС в Украине, а также ряд украинских и международных экспертов. Программа служит "примером того, как ЕС продолжает поддерживать Украину на пути преобразования", заявил представитель Еврокомиссии Петер Вагнер. "Экономическое выздоровление и будущее процветание зависят от действий налоговых и таможенных ведомств", - добавил он.

Контекст

Во время первого иностранного визита, в Брюссель, президент Украины Владимир Зеленский сделал однозначные заявления о своих приоритетах и целях. Как его встречали в НАТО и ЕС, - в репортаже DW. (05.06.2019)

5 лет назад сотни тысяч украинцев вышли на баррикады против коррупции и произвола властей. Сегодня лишь под давлением Евросоюза Киев нехотя воплощает реформы в жизнь. (21.11.2018)

США выделяют Украине 250 млн долларов военной помощи

Несколькими часами ранее США объявили, что предоставят Украине еще 250 млн долларов (в пересчете - 223,4 млн евро) для укрепления ее военно-морского и сухопутного потенциала. По словам представителя Пентагона, будущие реформы управления вооруженными силами и оборонной промышленности "укрепят способность Украины защищать свою территориальную целостность". Тем самым, общий объем военной помощи, которую Вашингтон предоставил Киеву с 2014 года, достигнет 1,5 млрд долларов.

Курс Украины на членство в ЕС и НАТО

В начале июня украинский президент Владимир Зеленский посетил штаб-квартиру Североатлантического альянса в Брюсселе. Глава государства подчеркнул, что стратегический курс Украины на получение полноправного членства в Евросоюзе и НАТО "остается неизменным" и назвал его "приоритетом внешней политики" страны.

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    Автор: Александра Елкина


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