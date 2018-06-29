 ЕС выделит Турции еще 3 млрд евро в рамках сделки по беженцам | Новости из Германии о Европе | DW | 29.06.2018

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Европа

ЕС выделит Турции еще 3 млрд евро в рамках сделки по беженцам

В марте 2016 года Анкара и Брюссель договорились, что Турция закроет нелегальным мигрантам путь в страны Евросоюза и получит 6 млрд евро на проекты для беженцев.

Сирийские беженцы в Турции

Сирийские беженцы в Турции (фото из архива)

Страны Евросоюза договорились о выделении Турции второго транша в размере 3 млрд евро в рамках соглашения о беженцах. 2 млрд евро из этой суммы будут предоставлены из бюджета ЕС, и еще 1 млрд евро - из взносов стран-членов, размер которых зависит от их доли в валовом национальном доходе ЕС, сообщает пресс-служба Совета ЕС в пятницу, 29 июня.

Благодаря финансированию ЕС, сирийские беженцы в Турции получают требуемую помощь и обеспечены самым необходимым, например, доступом к образованию, приводятся в заявлении слова замминистра финансов Болгарии Маринелы Петровой.

Контекст

DW - о сути решений, принятых на саммите ЕС по проблеме беженцев, и причинах, которые побудили канцлера Германии Ангелу Меркель с ними согласиться. (29.06.2018)

20 марта 2016 года вступило в силу соглашение, согласно которому Турция должна была закрыть беженцам путь в ЕС. Однако сделка так и не достигла своей цели, считает Даниэль Хайнрих. (17.03.2018)

Суть соглашения Анкары и Брюсселя

Соглашение Анкары и Брюсселя, согласно которому Турция должна закрыть беженцам путь в ЕС, вступило в силу 20 марта 2016 года. Договоренности предусматривали, в частности, возвращение на турецкую территорию всех мигрантов, прибывших в Грецию из Турции. При этом за каждого возвращенного таким образом сирийца страны ЕС решили принимать одного сирийского беженца, уже находящегося на турецкой территории. Анкара также должна принять меры по пресечению путей нелегальной миграции в ЕС, проходящих через турецкую территорию.

ЕС в свою очередь обещал выплатить Анкаре 6 млрд евро, предназначенные на проекты для беженцев в сферах образования, здравоохранения и инфраструктуры - в частности, строительство школ и больниц. Ранее ЕС уже предоставил Турции три млрд евро. Вместе с тем из 26 согласованных проектов реализовано меньше половины, а некоторые еще не начаты. В целом страна приняла у себя почти 3,6 млн беженцев.

Переговоры о членстве Турции в ЕС приостановлены

27 июня Совет ЕС сообщил о приостановке переговоров о вступлении Турции в ЕС, а также о прекращении работы по укреплению таможенного союза Анкары и Брюсселя. Это заявление было сделано через два дня после победы турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах главы государства. ЕС подверг критике, прежде всего, отход от верховенства закона в стране, ситуацию с правами человека и свободой выражения мнений, преследования журналистов, правозащитников и ученых.

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    Автор: Григорий Аросев, Илья Коваль


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