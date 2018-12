ЕС выделил 27 млн евро на борьбу с финпреступностью в Грузии

Представители Евросоюза в субботу, 29 декабря, обсудили с руководством Следственной службы грузинского Минфина имплементацию программы "ЕС в поддержку безопасности, подотчетности и борьбы против преступности в Грузии" ("EU4 Security, Accountability and Fight against Crime in Georgia - SAFE").

Инициатива предполагает выделение на антикоррупционные меры и борьбу с финансовыми преступлениями 27 млн евро из бюджета ЕС.

Как прописано в сопроводительных документах, действие SAFE должно распространяться не только на территорию самой страны, но и на неподконтрольные Тбилиси грузинские регионы - Абхазию и Южную Осетию.

С учетом Соглашения об ассоциации

"Программа полностью учитывает приоритеты обновленного на период 2017-2020 годов Соглашения об ассоциации ЕС и Грузии, а также рекомендации, предложенные в последней версии доклада по приостановке механизма действия виз", - подчеркивается в документах.

Инициатива SAFE реализуется в рамках единой рамочной программы помощи Евросоюза Грузии (Single Support Framework - SSF) на 2017-2020 годы.

План действий по реализации механизма SSF был подписан 21 ноября на встрече в Брюсселе главой МИД Грузии Давидом Залкалиани и еврокомиссаром по вопросам расширения ЕС и политике соседства Йоханнесом Ханом.

