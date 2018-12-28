 ЕС выделил 27 млн евро на борьбу с финпреступностью в Грузии | Новости из Германии о Европе | DW | 29.12.2018

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Европа

ЕС выделил 27 млн евро на борьбу с финпреступностью в Грузии

Действие программы по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями SAFE должно распространяться не только на территорию Грузии, но и на Абхазию и Южную Осетию.

Полиция в Батуми

Полиция в Батуми (фото из архива)

Представители Евросоюза в субботу, 29 декабря, обсудили с руководством Следственной службы грузинского Минфина имплементацию программы "ЕС в поддержку безопасности, подотчетности и борьбы против преступности в Грузии" ("EU4 Security, Accountability and Fight against Crime in Georgia - SAFE").

Инициатива предполагает выделение на антикоррупционные меры и борьбу с финансовыми преступлениями 27 млн евро из бюджета ЕС.

Контекст

Сторонники и противники вступления Грузии в Североатлантический альянс обменялись аргументами в Берлине. Их выслушал и обобщил корреспондент DW. (05.07.2018)

Хотя пост президента Грузии стал представительским, борьба за него развернулась ожесточенная. Победа кандидата от оппозиции может означать начало конца правления "Грузинской мечты" миллиардера Иванишвили. (28.10.2018)

Некоторые страны ЕС заговорили о возможности приостановить действие безвизового режима для Грузии, называя несколько причин. Грузия пытается этого не допустить и принимает необходимые меры. (28.03.2018)

Как прописано в сопроводительных документах, действие SAFE должно распространяться не только на территорию самой страны, но и на неподконтрольные Тбилиси грузинские регионы - Абхазию и Южную Осетию.

С учетом Соглашения об ассоциации

"Программа полностью учитывает приоритеты обновленного на период 2017-2020 годов Соглашения об ассоциации ЕС и Грузии, а также рекомендации, предложенные в последней версии доклада по приостановке механизма действия виз", - подчеркивается в документах.

Инициатива SAFE реализуется в рамках единой рамочной программы помощи Евросоюза Грузии (Single Support Framework - SSF) на 2017-2020 годы.

План действий по реализации механизма SSF был подписан 21 ноября на встрече в Брюсселе главой МИД Грузии Давидом Залкалиани и еврокомиссаром по вопросам расширения ЕС и политике соседства Йоханнесом Ханом.  

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    Автор: Ефим Шуман, Франкфурт-на-Майне


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