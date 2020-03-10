ЕС возмущен решением Трампа о запрете на въезд в США из Европы

Руководство Евросоюза раскритиковало решение президента США Дональда Трампа о временном запрете на въезд в страну для жителей Европы. "Коронавирус - это глобальный кризис, не ограниченный территорией одного континента и требующий сотрудничества, а не односторонних действий", - заявили председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) и председатель Совета ЕС Шарль Мишель в четверг, 12 марта, в Брюсселе.

В совместном заявлении политиков подчеркивается, что Европейский Союз не одобряет того факта, что США ввели запрет на въезд в одностороннем порядке без консультаций. "Евросоюз действует решительно, чтобы ограничить распространения вируса", - говорится в заявлении.

Накануне Трамп объявил о закрытии границ для въезжающих из Европы сроком на 30 дней. Одновременно он обвинил Евросоюз в недостаточно решительной борьбе с коронавирусом SARS-CoV-2.

Смотрите также: