 ЕС включил в санкционный список главу ″кабмина″ Крыма | Новости из Германии о Европе | DW | 28.01.2020

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Европа

ЕС включил в санкционный список главу "кабмина" Крыма

В санкционный список ЕС включены семь новых лиц, причастных к "организации выборов" в незаконно аннексированном Крыму.

Крымский мост

Крымский мост

ЕС внес в свой санкционный список семь новых лиц, причастных к "организации российских выборов в незаконно аннексированном Крыму и Севастополе". Об этом говорится в заявлении, опубликованном во вторник, 28 января, на сайте Евросовета.

Решение принято Советом Европейского Союза - законодательным органом ЕС.

Как следует из документа, в перечень вошел, в частности, председатель "Совета министров" Крыма Юрий Гоцанюк. В список включены те лица, на которые распространяются ограничительные меры "из-за действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".

Речь идет о причастности к организации "российских местных выборов" 8 сентября 2019 года - в единый день голосования, когда Россия, в частности, проводила выборы в "Госсовет" Крыма и "Заксобрание" Севастополя.

В перечень попал врио губернатора Севастополя

Наряду с Гоцанюком в санкционный список вошли председатель "городской избирательной комиссии" Севастополя Сергей Даниленко, а также заместитель главы "Горизбиркома" Севастополя и его секретарь Лидия Басова и Екатерина Пыркова.

Контекст

Предложение российского президента отказаться взаимно от претензий "Газпрому" и "Нафтогазу" равносильно предложению забыть о войне и аннексии Крыма, считает Иван Преображенский. (01.11.2019)

Кроме того, в перечне фигурируют председатель "Заксобрания" Севастополя Владимир Немцев и его зампред Екатерина Алтабаева. Завершает перечень временно исполняющий обязанности "губернатора" Севастополя Михаил Развожаев.

Таким образом, общее число фигурантов санкционного списка ЕС увеличилось до 177. Кроме того, в соответствии с режимом санкций заморожены активы 44 юридических лиц.

Поправки опубликованы в официальном журнале ЕС от 28 января этого года.

В отношении РФ до 31 июля действуют экономические секторальные санкции ЕС. Кроме того, до 23 июня актуальны запреты для европейских предприятий на экспорт товаров из Крыма и инвестиции в этот регион. Санкции направлены против таких секторов экономики Крыма, как энергетика, транспорт и телекоммуникации. Круизным судам из Евросоюза по-прежнему запрещено заходить в крымские порты.

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    Автор: Игорь Бурдыга


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