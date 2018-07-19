 ЕС ввел свои заградительные пошлины на продукты из стали | Новости из Германии о Европе | DW | 19.07.2018

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Европа

ЕС ввел свои заградительные пошлины на продукты из стали

Заградительные пошлины ЕС призваны защитить европейских производителей от наплыва стателитейной продукции из России и ряда других стран. Те вынуждены сокращать экспорт в США из-за высоких американских пошлин.

На сталелитейном заводе в ФРГ

Еврокомиссия (ЕК) принимает меры для защиты европейских производителей от последствий высоких заградительных пошлин на продукты из стали, введенных США. С 19 июля вступили в силу аналогичные пошлины Евросоюза, призванные ограничить наплыв в ЕС сталелитейной продукции из России, Китая и ряда других стран, которые вынуждены перенаправлять свой экспорт из США на другие рынки, чтобы избежать крупных потерь от американских пошлин, сообщила ЕК.

Контекст

Война таможенных пошлин между ЕС и США стала одной из причин снижения прогноза экономического роста в зоне евро. Как ожидается, в 2018 году экономика еврозоны вырастет на 2,1 процента. (12.07.2018)

Евросоюз ответил на решение президента США Трампа обложить пошлинами европейские сталь и алюминий. Карикатурист Сергей Елкин так проиллюстрировал появление новых торговых барьеров. (22.06.2018)

Под защитные меры в ЕС подпадают 23 категории продуктов. Как только их экспорт в ЕС превысит средние показатели за последние три года, поставки, превышающие данные квоты, будут облагаться пошлиной в объеме 25 процентов. Эти меры практически не затронут США, которые экспортируют весьма мало стали в ЕС, но могут серьезно сказаться на таких экспортерах, как Бразилия, Китай, Россия, Южная Корея, Тайвань и Турция.

Немецкая сталелитейная промышленность приветствовала объявленные ЕК меры, назвав их "ясным сигналом". В то же время европейское объединение автопроизводителей Acea предупредило об угрозе роста цен на сталь.

США в марте ввели заградительные пошлины в объеме 25 процентов на импорт стали и алюминия из целого ряда стран. В отношении ЕС эти меры действуют с 1 июня.

Смотрите также:

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    В списке оказался и такой типично американский продукт, как арахисовое масло. Правда, жители ЕС едят его не так часто, как сами американцы. В Германии, например, потребление арахисового масла на душу населения составляет всего 70 граммов в год, а в целом в Евросоюзе - 100 граммов. При этом средний американец съедает за год около килограмма этого продукта.

  • Кувшин и стакан с апельсиновым соком

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    ... а также на напитки покрепче. Дополнительная пошлина на американский виски тоже составила 25 процентов.

  • Пачка сигарет Marlboro

    На какие товары из США наложены штрафные пошлины Евросоюза

    Сигареты, сигары и табак

    В список товаров, на которые введеные дополнительные пошлины, попали американские сигареты и сигары, а также нюхательный и жевательный такак.

  • Логотип компании Levi's

    На какие товары из США наложены штрафные пошлины Евросоюза

    Американские джинсы

    Американские джинсы тоже обложили новыми пошлинами. Однако европейские любители легендарной марки Levi's этого, скорее всего, не почувствуют, говорят эксперты. Ведь большинство джинсов ЕС импортирует не из США. В импорте текстиля в Германию, например, на американские товары приходится 0,2 процента.

  • Логотип компании Harley Davidson

    На какие товары из США наложены штрафные пошлины Евросоюза

    Мотоциклы и мопеды

    А вот для поклонников другой культовой марки из США, Harley-Davidson, введение дополнительных пошлин, скорее всего, не останется незамеченным. Цены на легендарные мотоциклы повысятся ровно на столько же, насколько и тарифы на ввоз, то есть на 25 процентов. Так что тем, кто не успел купить "железного коня" за 20 тысяч евро, придутся покупать его уже за 25 тысяч.

  • Катер на выставке в Чикаго

    На какие товары из США наложены штрафные пошлины Евросоюза

    Яхты и моторные лодки

    Введение штрафных пошлин в отношении товаров из США может ударить по карману и более состоятельных покупателей. Цены на американские яхты и моторные лодки, которые попали в список ЕС, скорее всего, тоже вырастут.

  • Сотрудник сталелитейного завода

    На какие товары из США наложены штрафные пошлины Евросоюза

    Продукция сталелитейной и алюминиевой промышленности

    ЕС также обложил дополнительными пошлинами продукцию сталелитейной и алюминиевой промышленности из США. В список попали даже кухонная утварь и раковины из нержавеющей стали.

  • Веерх из игральных карт в руке

    На какие товары из США наложены штрафные пошлины Евросоюза

    Игральные карты

    Последним пунктом в подготовленном Брюсселем списке американских товаров значатся игральные карты. Правда, в отличие от всех остальных товарных категорий, дополнительные ввозные пошлины на них составляют всего 10 процентов.

    Автор: Ирина Филатова


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Как США ввели пошлины на сталь и алюминий из ЕС (01.06.2018)

 

Контекст

На какие товары из США наложены штрафные пошлины Евросоюза

С 22 июня действуют ответные пошлины ЕС на ряд товаров из США, введенные в качестве штрафной меры. В списке оказались, к примеру, американская еда и джинсы. Подробнее - в галерее DW. (22.06.2018)  

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