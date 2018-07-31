 ЕС ввел санкции против строивших Крымский мост компаний | Новости из Германии о Европе | DW | 31.07.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Европа

ЕС ввел санкции против строивших Крымский мост компаний

Строительство моста через Керченский пролив является ключевым шагом в дальнейшем обособлении Крыма от Украины, заявил Совет ЕС.

Строительство моста через Керченский пролив

Строительство моста через Керченский пролив

Европейский Союз расширил санкционный список в отношении компаний из Крыма и РФ, аннексировавшей украинский полуостров. В него включены одна крымская и пять российских компаний, связанные со строительством моста через Керченский пролив. Принятое накануне решение во вторник, 31 июля, было опубликовано в официальном журнале ЕС.

Контекст

Нарушение Россией норм международного права по отношению к Украине вынудило Евросоюз отреагировать путем введения санкций. Их список - в подборке DW. (31.07.2018)

В списке оказались АО "Институт Гипростроймост" (Санкт-Петербург), ПАО "Мостотрест" (Москва), судостроительный завод "Залив" (Керчь), ООО "Стройгазмонтаж" (Москва), ООО "Стройгазмонтаж - Мост" (Москва) и АО "ВАД" (Вологда).

Строительство моста - ключевой шаг в дальнейшей изоляции Крыма от Украины

"В рамках политики непризнания незаконной аннексии Крыма и Севастополя Совет ЕС рассматривает строительство Керченского моста в качестве очередной меры, подрывающей угрожающих территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины", указывается в заявлении. По мнению ЕС, строительство моста через Керченский пролив и его официальное открытие в мае 2018 года являются "ключевыми символическими шагами в консолидации контроля РФ над незаконно присоединенным Крымом и Севастополем и дальнейшего обособления полуострова от Украины".

"Крымские" санкции вступили в силу в декабре 2014 года и запрещают гражданам и компаниям ЕС импортировать продукцию из Крыма и инвестировать в экономику полуострова. Кроме того, введены ограничения на экспорт товаров и технологий для энергетического сектора полуострова, транспорта и телекоммуникаций, разведки, добычи и переработки нефти, газа и других полезных ископаемых. Запрещено также оказание финансовых и страховых услуг для этих секторов.

Смотрите также:

  • Портрет Путина, нарисованный на стене жилого дома в Симферополе

    Крым через 3 года после российской аннексии

    Операция по захвату

    Бравый Путин на граффити и плакатах, а также российские флаги вместо украинских появились в Крыму после 27 февраля 2014 года, когда люди в военной форме без знаков отличия заняли здания Совмина и Верховного совета в Симферополе, а потом ключевые объекты и украинские воинские части. Операция РФ по захвату автономной республики Крым, находящейся в составе Украины, прошла всего за несколько дней.

  • Жители Крыма голосуют на референдуме 16 марта 2014 года

    Крым через 3 года после российской аннексии

    Под контролем российских военных

    Нелегитимный референдум 16 марта 2014 года изменил жизнь крымчан. Несмотря на протесты, в обход Конституции Украины на голосование был вынесен вопрос об изменении статуса Крыма. Новые власти назвали незаконной передачу Крымской области из РСФСР в состав УССР в 1954 году и подписали договор о вхождении в состав РФ. Большинство жителей Крыма ликовало, а на протестующих обрушились репрессии.

  • Крымские татары на акции протеста. Симферополь, 14 марта 2014 года

    Крым через 3 года после российской аннексии

    Крымские татары вне закона

    От аннексии Крыма больше всех пострадали крымские татары. Репрессии коснулись всех, кто считает действия России незаконными. В 2016 году меджлис крымскотатарского народа признан экстремистской организацией. Его лидеров преследуют, в домах татар не прекращаются обыски и аресты. Так было в 1944 году, когда их как врагов народа депортировал с полуострова советский НКВД.

  • Владимир Путин на телеэкранах во время пресс-конференции в декабре 2014 года

    Крым через 3 года после российской аннексии

    "А дышать в Крыму можно?"

    Вместо украинских телеканалов, отключенных в Крыму с весны 2014 года, работает аналоговое телевидение России. Независимый канал крымских татар ATR, выступивший за целостность Украины, вещает теперь из Киева, так как на полуострове его деятельность запрещена. Под запрет попали и другие крымские СМИ - "15 минут", "Lâle", "Крым. Реалии". "А дышать в Крыму можно?", - спрашивают местные журналисты.

  • КПП Каланчак на административной границе материковой Украины с полуостровом Крым

    Крым через 3 года после российской аннексии

    Как легально попасть в Крым

    Киев не признает бесконтрольный въезд в аннексированный Крым из России. Иностранцы должны сначала въехать на территорию Украины и только потом следовать на полуостров, иначе можно угодить в украинские списки невъездных. Попасть в Крым можно через КПП на административной границе с материковой Украиной - пешком или на машине, другой транспорт тут не ходит. Для украинцев проезд и проход свободный.

  • Колючая проволока на границе материковой части Украины и Крыма

    Крым через 3 года после российской аннексии

    Санкции за аннексию

    Евросоюз и США, не признавшие аннексию Крыма, не рекомендуют своим компаниям приобретать бизнес, недвижимость и торговать с полуостровом. А предприятия Крыма не могут продавать свою продукцию в ЕС и Америку. Из-за санкций у крымчан не работают карты Visa и MasterCard и подорожали кредиты, потому что в Крым не спешат приходить крупные банки России.

  • Женщины с российским флагом радуются вхождению Крыма в состав РФ

    Крым через 3 года после российской аннексии

    Обещанного три года ждут

    Те, кто проголосовал за Крым в составе России, ждут от Путина выполнения обещаний: постройки Керченского моста, газопровода, электростанций и решения социальных проблем. Пока же доходы крымчан не успевают за ростом цен и увеличением стоимости "коммуналки". Но информация о недовольных уровнем жизни и о локальных протестах появляется только в соцсетях и независимых СМИ.

  • Строительство моста через Керченский пролив со стороны материковой части России

    Крым через 3 года после российской аннексии

    Мост от друга Путина

    Стройка моста через Керченский пролив, который соединит материковую часть РФ и Крым, ведется в авральном режиме. Подряд на строительство стоимостью в 228 млрд рублей получила компания "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга - российского олигарха и друга Путина. К декабрю 2018 года планируется возвести 4 автомобильных полосы, а к декабрю 2019-го - 2 полосы железной дороги и подъездные пути к ним.

  • Туристическое бюро, парикмахерская и салон Фабрика грез на одной крымских улиц

    Крым через 3 года после российской аннексии

    Черный передел

    За 3 года малый бизнес крымчан сильно пострадал от передела собственности в пользу бизнесменов РФ. По данным сайта "Крым. Реалии", число малых предприятий в 2016 году по сравнению с 2014-м сократилось с 15 до 1 тысячи. Проблемы могут возникнуть у владельцев земельных участков и домов в прибрежной зоне. Они лишатся земли, если крымские суды не признают документы, выданные до аннексии полуострова.

  • На пляже Алушты в разгар сезона людей немного. Июнь 2016 года

    Крым через 3 года после российской аннексии

    Турбизнес несет убытки

    В сезон в Крыму работают все пляжи, Россия разрешила ввозить сюда продукты с Украины. Жители, занятые в инфраструктуре обслуживания, надеются, что жизнь войдет в привычное русло. Но поток туристов за 3 года сократился почти на треть. Железнодорожное сообщение прервано, а летать на отдых без особого комфорта - дорого. Из-за санкций ЕС в порты Крыма не заходят круизные пароходы с иностранцами.

  • Экспонаты выставки Крым. Золото и тайны Черного моря

    Крым через 3 года после российской аннексии

    Золото крымских скифов переедет в Киев

    Не вернутся в Крым сокровища местных музеев - сотни золотых украшений и оружие. В декабре 2016-го суд в Нидерландах постановил передать Киеву эту уникальную коллекцию из 550 артефактов, которая в дни аннексии Крыма путешествовала по выставкам Европы. В судебном постановлении сказано, что дальнейшую судьбу экспонатов выставки "Крым. Золото и тайны Черного моря" решит украинский суд.

  • Паспорт гражданина Российской федерации

    Крым через 3 года после российской аннексии

    С паспортом России

    Со времени аннексии Крыма местные жители могут покупать SIM-карты для мобильников только с паспортом РФ. Но с выданным на полуострове документом не дают визу в посольствах стран ЕС и США. В выигрыше оказались получившие паспорта России крымские пенсионеры. Пенсия у них выросла до уровня российской, а пенсионный возраст для женщин снизился с 60 до 55 лет.

    Автор: Галина Петровская


Смотреть видео 02:58
Now live
02:58 мин

Немецкие политики в Крыму - важные политики или маргиналы?

Контекст

Крым через 3 года после российской аннексии

В марте 2014 года Россия аннексировала украинский Крым. Как изменилась с тех пор жизнь на полуострове - в фотогалерее DW. (15.03.2017)  

Ссылки в интернете

Решение Совета ЕС

Аудио- и видеофайлы по теме

Немецкие политики в Крыму - важные политики или маргиналы?  

Ударим автопробегом по Крымскому мосту! - "Заповедник", выпуск 28, сюжет 1  

Почему Евросоюз продлил санкции за аннексию Крыма  

Также по теме

Russland Brücke über die Straße von Kertsch

США и ЕС осудили открытие Россией моста в аннексированный Крым 16.05.2018

Несогласованный с Киевом мост через Керченский пролив показывает готовность РФ пренебрегать международным правом, считают в Госдепе. В ЕС строительство моста назвали принудительной интергацией аннексированного Крыма.

Eröffnung der neuen Brücke auf der Halbinsel Krim

НАТО осудила открытие Крымского моста 16.05.2018

Нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины - так охарактеризовал Североатлантический альянс открытие моста через Керченский пролив.

Eröffnung der neuen Brücke auf der Halbinsel Krim

Путин открыл мост в аннексированный Крым 15.05.2018

Премьер Украины назвал строительство Крымского моста Россией нарушением международного права. Ранее Киев пожаловался в связи с этим в международный третейский суд в Гааге.

Самые читаемые

Сколько живут и когда выходят на пенсию в разных странах Европы  

Курс юаня продемонстрировал рекордное падение к доллару  

"Украинский" счет: какие санкции ввел Евросоюз в отношении России  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно