 ЕС введет в действие закон о защите от санкций США | Новости из Германии о Европе | DW | 06.08.2018

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Европа

ЕС введет в действие закон о защите от санкций США

Соглашение с Ираном важно для безопасности Европы, утверждают Федерика Могерини и главы МИД трех стран. ЕС защитит европейские фирмы, которые могут подпасть под санкции США.

Федерика Могерини и главы МИД Ирана, Франции, Германии и Великобритании, май 2018 года

Федерика Могерини и главы МИД Ирана, Франции, Германии и Великобритании, май 2018 года

Евросоюз, Франция, Германия и Великобритания выразили глубокое сожаление в связи с решением США возобновить санкции против Ирана. Соглашение по атомной программе Тегерана работает, и его цель становится ближе, говорится в совместном заявлении верховного представителя Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини, а также министров иностранных дел Франции Жана-Ива Ле Дриана, ФРГ Хайко Маса (Heiko Maas) и Великобритании Джереми Ханта, опубликованном на сайте Европейской службы внешнеполитической деятельности (EEAS) в понедельник, 6 августа.

Контекст

Соглашение по иранской ядерной программе в Казахстане считают успехом президента Назарбаева. Но как действовать и чего опасаться Астане после того, как США вышли из этой сделки? (05.06.2018)

DW составила список стран, которые проигрывают от возобновления американских санкций против Ирана. А также список тех, кому санкции - на руку. (15.05.2018)

Авторы документа намерены в соответствии с правом ЕС и резолюцией Совета Безопасности ООН №2231 защищать европейские юридические и физические лица, которые легально ведут дела с Ираном и могут подпасть под американские санкции. В связи с этим планируется 7 августа ввести в действие закон о защите от санкций США, говорится далее в заявлении.

11 докладов МАГАТЭ

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) предусматривает гарантии того, что ядерная программа Ирана используется исключительно в мирных целях и является "ключевым элементом глобальных планов по нераспространению ядерного оружия", имеющих важно значение для безопасности Европы, Ближнего Востока и мира в целом, указывают политики. То, что цель СВПД достигается, по их данным, подтверждают 11 докладов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

СВДП был подписан Ираном, США, РФ, Китаем, Великобританией, Францией и Германией в 2015 году. В мае 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения, обвинив Иран в пособничестве терроризму и стремлении продолжать разработку ядерного оружия. Трамп объявил о восстановлении режима экономических санкций против Тегерана, который действовал до подписания СВПД. Ожидается, что санкции снова вступят в силу 7 августа.

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    29 декабря власти Ирана предостерегли граждан от участия в дальнейших акциях, особенно в столице. Но 30 декабря митинг в Тегеране устроила группа студентов. Они скандировали "Не Газа, не Ливан, моя жизнь для Ирана", протестуя против того, что правительство тратит деньги на поддержку проиранских группировок на Ближнем Востоке, а не на развитие страны. Протесты прошли в нескольких городах Ирана.

  • протестующие в Тегеране

    Протесты в Иране: как это было

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  • протестующие в Тегеране

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    Более 20 погибших

    В ходе антиправительственных демонстраций 30 декабря в городе Доруд на западе Ирана погибли первые два демонстранта. Местные власти утверждают, что полиция была ни при чем, и у них есть "свидетельства" того, что в смерти демонстрантов виновны боевики джихадистской организации "Исламское государство". За время протестов, как сообщают иранские власти, погиб 21 человек.

  • жители Тегерана со смартфонами

    Протесты в Иране: как это было

    Блокировка Telegram и Instagram

    В последний день 2017 года власти Ирана заблокировали в стране приложение для обмена фотографиями и видеозаписями Instagram и мессенджер Telegram. Свое решение они объяснили тем, что это необходимо "для поддержания мира и безопасности граждан". Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что блокировка мессенджера связана с отказом компании закрыть каналы, которыми пользуются протестующие.

  • Хасан Роухани

    Протесты в Иране: как это было

    Роухани заявил о необходимости свободы критики в Иране

    Президент Ирана Хасан Роухани на заседании кабинета министров 31 декабря осудил проявления насилия, однако призвал правительство "создавать возможности для законной критики и протестов". Он также назвал Иран свободной страной, в которой каждый имеет право на собственное мнение.

  • Али Хаменеи

    Протесты в Иране: как это было

    Хаменеи: Организаторами протестов являются "враги Ирана"

    Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, выступая с официальным обращением на одном из государственных телеканалов во вторник, 2 января, заявил, что действия протестующих управляются из-за границы."В последние дни враги Ирана предоставили возмутителям спокойствия деньги, оружие, а также политическую поддержку, чтобы причинить вред стране", - указал Хаменеи.

  • Здание Рейхстага

    Протесты в Иране: как это было

    Реакция из Берлина

    Германия призвала власти Ирана, где неделю продолжались массовые антиправительственные протесты, уважать свободу собраний и свободу слова. "Правительство ФРГ с тревогой следит за событиями в Иране, в особенности за сообщениями о жертвах и многочисленных арестах", - заявила в среду, 3 января, заместитель официального представителя кабинета министров Германии Ульрике Деммер (Ulrike Demmer).

  • Федерика Могерини

    Протесты в Иране: как это было

    Критика из Брюсселя

    Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини выступила с критикой роста насилия в Иране. Властям страны следует уважать право людей на свободу мнения и собраний, подчеркнула Могерини во вторник, 2 января. И добавила отметила, что в ЕС следят за волнениями в Иране, сожалея о "неприемлемых потерях человеческих жизней".

  • Дональд Трамп

    Протесты в Иране: как это было

    Обвинения от Трампа

    Президент Дональд Трамп раскритиковал действия властей Ирана, обвинив их в том, что они "нарушают права человека ежечасно", спонсируют терроризм, а также "перекрыли доступ в интернет, чтобы мирные демонстранты не могли обмениваться сообщениями". "Мы призываем все стороны уважать право на свободу выражения мнений и избегать любых действий, способствующих цензуре", - сказано в заявлении Белого дома.

    Автор: Илья Коваль, Наталья Позднякова


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Ссылки в интернете

Joint statement on the re-imposition of US sanctions due to its withdrawal from the Joint Comprehensive Plan of Action

ЕС актуализировал закон о защите от санкций США

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