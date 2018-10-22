Есть ли у Берлина шанс спасти договор по РСМД?

Выход США из договора по ракетам средней и меньшей дальности прямо затрагивает интересы ФРГ. DW - о последствиях решения Трампа для Берлина и его возможностях предотвратить новую гонку вооружений.
Немецкие политики на редкость оперативно и однозначно негативно отреагировали на намерение президента США Дональда Трампа выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Если в официальных заявлениях представителей правительства Германии говорится о "сожалении" по поводу угрозы, нависшей над этим "стержнем европейской структуры безопасности", то в неофициальных комментариях даже официальные лица дают волю своему возмущению. Так, госминистр МИД ФРГ Нильс Аннен (Nils Annen) в своем "Твиттере" назвал решение Трампа "губительным" и призвал Европу "предотвратить новый виток наращивания ракет средней дальности". Еще резче высказались депутаты бундестага из различных фракций.
Почему именно в Германии столь болезненно реагируют на заявление президента США? И есть ли у Берлина инструменты, с помощью которых он мог бы попытаться сохранить в силе РСМД?
Почему именно немцы боятся ракет средней дальности?
"Чем короче ракеты, тем мертвее немцы". Таким был один из лозунгов массового антивоенного движения в ФРГ. Его участники с конца 70-х годов прошлого века требовали убрать из Германии американские ракеты средней дальности Pershing II, размещенные согласно так называемому "двойному решению" НАТО в ответ на советские SS-20.
В Германии понимали, что в случае чего в первую очередь именно территория их тогда еще разделенной на две части страны станет ареной ядерной войны. Отсюда ракеты будут запускать, здесь же они будут взрываться. К тому же ракеты средней и малой дальности с их очень коротким подлетным временем резко повышали риск случайного возникновения такой войны - вследствие несанкционированного пуска с одной стороны и поспешного ответного удара с другой.
Pershing II и SS-20 в утиль
Поэтому и день подписания договора по РСМД Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачевым 8 декабря 1987 года здесь называют "счастливым" для немцев. И не случайно именно немецкие лидеры - канцлер Гельмут Шмидт (Helmut Schmidt) и его министр иностранных дел Ганс-Дитрих Геншер (Hans-Dietrich Genscher) приложили немало усилий с тем, чтобы убедить тогдашнее руководство СССР пойти на переговоры с США по ракетам средней и меньшей дальности.
Переговоры шли трудно и несколько раз оказывались на грани срыва. Очередная заминка возникла уже на финишной прямой. Москва настаивала на включении в договор не имевших ядерных боеголовок 72 ракет Pershing 1A, находившихся на вооружении бундесвера.
Правившие тогда в ФРГ консерваторы были против, но канцлер Гельмут Коль (Helmut Kohl) воспользовался своими полномочиями главы правительства и 26 августа 1987 года единолично постановил снять те ракеты с вооружения немецкой армии. В общей же сложности по договору о РСМД в утиль были отправлены 2692 ракеты с радиусом действия от 500 до 5500 километров. Речь шла главным образом об американских Pershing II и советских SS-20.
Берлин: договор по РСМД нарушает Россия
Ликвидация целого класса ядерных вооружений заметно повысила ощущение безопасности немцев. У них, как и у других европейцев, появился шанс все-таки выжить даже в том случае, если США и СССР (или Россия) обменяются ракетно-ядерными ударами. В случае повторного размещения ракет средней и меньшей дальности в Европе у них такого шанса снова не будет. Поэтому и сожалеет официальный Берлин о намерении Трампа расторгнуть договор о РСМД, а министр иностранных дел Хайко Мас (Heiko Maas) в ходе своего недавнего визита в США старался убедить американских партнеров не расторгать договор по РСМД.
При этом, однако, ответственность за ситуацию, побудившую американского президента к такой мере, правительство Германии однозначно возлагает на Россию. Об этом заявил официальный представитель канцлера Штеффен Зайберт (Steffen Seibert), отвечая в понедельник, 22 октября, на вопросы корреспондента DW. Он напомнил о том, что страны НАТО уже давно призывали Россию "развеять сомнения в соблюдении ею этого договора, которые возникли в связи с появлением нового типа российских ракет". Это было и темой на саммите НАТО в июле этого года.
"В принятом единогласно итоговом коммюнике, - констатировал Зайберт, - указано, что США придерживаются договора по РСМД, в то время как Россия не смогла дать убедительные ответы на наши вопросы в связи с новым типом ракет". Это, по его словам, и побудило членов НАТО прийти к выводу о нарушении Россией этого договора.
Где США будут размещать новые ракеты?
Но что делать теперь - в новой ситуации, сложившейся после заявления Трампа, в Берлине еще не знают. "Германия - участница западного оборонительного альянса, в рамках которого мы уже занимались темой несоблюдения Россией этого договора, - туманно говорит Зайберт, - и в рамках которого мы должны будем теперь заняться решением США, выработать в диалоге с нашими партнерами общую позицию".
Дополнительный же вопрос корреспондента DW на правительственной пресс-конференции, может ли Германия, например, воспрепятствовать размещению на своей территории новых американских ракет средней дальности, он назвал гипотетическим.
Между тем целый ряд депутатов бундестага уже сейчас требуют от немецкого правительства позаботиться о том, чтобы в Германии не появилось новое американское ядерное оружие, а имеющиеся здесь авиационные атомные бомбы были вывезены, а не модернизированы, как это, по сообщениям печати, планируют в США.
Впрочем, в отличие от времен холодной войны прошлого века сейчас у США есть альтернативы для размещения своих ракет в Европе. Тогда крайним рубежом НАТО на востоке была ФРГ. Теперь это Польша, Венгрия, Чехия, Словакия, Румыния. С этими государствами Вашингтону, скорее всего, будет легче договориться, чем с Берлином.
Это объективно снижает шансы Германии попытаться все-таки спасти договор по РСМД и ограничивает возможности канцлера Ангелы Меркель (Angela Merkel) воспользоваться в этих целях ее наработанными контактами с президентом Владимиром Путиным.
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