Есть ли польза климату от электросамокатов?

Они доводят шоферов до белого каления - люди на электросамокатах, заполонившие центр Берлина. Особенно внимательным автоводителю приходится быть в тот момент, когда самокатчик - по тем или иным причинам - отпускает одну руку с руля, и его транспортное средство начинает опасно вилять на маленьких колесах, грозя выехать наперерез машине.

С середины июня 2019 года в Германии разрешили ездить на электросамокатах по проезжей части. Сразу появились фирмы, уставившие центры немецких городов электросамокатами напрокат. В Берлине их уже пять. И к старту готовится еще одна - итальянская.

Но недовольны новым увлечением не только автолюбители и молодые матери с колясками, с трудом лавирующие по тротуарам, заставленным электросамокатами. Федеральное ведомство по охране окружающей среды (UBA) вынуждено было разочаровать всех тех, кто считал, что, пользуясь в городе электросамокатами, они вносят вклад в защиту климата.

Обычный велосипед полезнее для человека и природы

"Электрические самокаты - такие, которые предлагаются напрокат в центрах городов, в настоящее время не представляют собой никакого выигрыша с точки зрения охраны окружающей среды", - говорится в сообщении, размещенном на сайте UBA во вторник, 3 сентября.

Мария Крауцбергер

Причина в том, указывают эксперты ведомства, что электросамокаты чаще всего заменяют не машины, а поездки на обычном велосипеде или просто передвижение пешком. "Расстояния, которые на них проезжают, чаще всего очень короткие, - поясняет директор UBA Мария Крауцбергер (Maria Krautzberger), - и, как правило, их можно с тем же успехом преодолеть пешком, на автобусе, трамвае или обычном велосипеде". Если же электросамокат используется вместо собственных ног или велосипеда, то это плохо и для окружающей среды, и для здоровья.

Экологический баланс электросамоката, конечно, лучше, чем автомобиля. Но, продолжает Крауцбергер, "в сравнении с обычным велосипедом, на котором можно доехать куда надо так же быстро, причем, взяв с собой больше багажа, электросамокат представляет собой более вредный для окружающей среды вариант, а потому не является хорошей альтернативой".

"Углеродный след" аккумуляторов

Эксперты UBA подробно объясняют, с какими рисками для природы и человека сопряжена добыча кобальта, никеля, меди, алюминия и других металлов, которые используются в производстве электросамокатов и аккумуляторов для них.

Для многих берлинцев электровелосипед - не развлечение, а повседневное средство передвижения

Точных данных о таких аккумуляторах еще нет, но есть о тех, которые используются на электровелосипедах. "Углеродный след" производства одного такого велосипедного аккумулятора составляет от 27,5 до 37,5 килограмма СО2. Автомобиль на отрезке в 100 километров выбрасывает в атмосферу, в среднем, 19,7 килограмма этого парникового газа. Это значит, разъясняет UBA, что, если использовать электровелосипед вместо машины, то на нем достаточно проехать всего 165 километров, чтобы нейтрализовать эмиссию СО2, возникающую при производстве его аккумулятора.

Схожий эффект был бы и в том случае, если бы машину или мотоцикл заменял электросамокат. В Германии опросы самокатчиков на эту тему еще не проводились. Но проводились в Париже. Из 4000 опрошенных парижан, берущих электросамокаты напрокат, почти половина (47%) заявили, что - не будь такого сервиса - они ходили бы пешком, 29% ездили бы на общественном транспорте, а 9% - на велосипеде. Альтернативой машине или такси электросамокат стал только для 8% опрошенных.

Электросамокат - дополнение к общественному транспорту?

Проблема в том, что зона, в которой доступны электросамокаты напрокат, ограничена центром города. А вот на окраине их нет.

Между тем, именно "первая миля" и "последняя миля" - так называют в Германии порой довольно длинный путь от дома до ближайшей остановки общественного транспорта или от конечной до офиса - и служит причиной, побуждающей живущих на окраине берлинцев ездить на работу в центр города на машине.

Вот если бы прокатные фирмы расставляли свои электросамокаты не только в центре города, но и на его окраинах, указывает Мария Крауцбергер, тогда другое дело, тогда людям "имело бы смысл быстренько проезжать часть слишком длинного пути на электросамокате вместо машины".

Объединение немецких городов (Deutscher Städtetag) также обращает внимание на проблематичные тенденции в увлечении электросамокатами. В рекомендациях коммунальным властям оно советует постараться объединить в единую сеть общественный транспорт и систему прокатных электросамокатов. "Чем более плотно прокатные электросамокаты будут интегрированы в сеть городского общественного транспорта, - цитирует агентство DPA рекомендации Объединения немецких городов, - тем больше шансов, что пассажиры будут пользоваться таким сервисом на "первой" и "последней миле" своего пути".

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