Есть ли в немецких ресторанах тараканы?

Независимая организация по защите прав потребителей Foodwatch, основанная в 2002 году в Берлине, обвиняет немецкие органы контроля в том, что они недостаточно информируют общественность о результатах проверок предприятий общественного питания Германии. Чтобы изменить ситуацию в лучшую сторону, Foodwatch совместно с берлинской инициативой по обеспечению прозрачности информации FragDenStaat (что переводится как "Спроси у государства") запустил в середине января 2019 года новый портал под названием Topf Secret (перевести можно как "Секреты кастрюли": обыгрывается английское Top Secret/Совершенно секретно, где вместо английского Top - немецкое Topf/кастрюля или горшок).

На сайте потребители могут подавать запросы на предмет санитарного состояния интересующих их кафе, ресторанов, школьных столовых, пекарен, закусочных. А портал перенаправляет эти заявки в контролирующие органы. В соответствии с действующим в Германии Законом об информировании потребителей (Verbraucherinformationsgesetz), органы контроля обязаны предоставлять сведения о результатах проводимых ими проверок, так что теоретически проигнорировать запросы они не могут. Со дня запуска портала Topf Secret прошло четыре месяца. И вот участники наделавшего немало шума в стране проекта обнародовали его промежуточные итоги.

Активность жителей Германии

Около 15 тысяч человек обратились за прошедшие четыре месяца к услугам Topf Secret с тем, чтобы узнать о санитарном состоянии тех или иных заведений. Особое любопытство проявили жители Берлина (64,6 %) и Гамбурга (59,1 %), а самыми равнодушными оказались жители земли Саксония-Анхальт (15,3 %) и Тюрингии (18,5 %).

Как сообщил журналистам представитель Foodwatch Оливер Хуицинга (Oliver Huizinga), в настоящее время большинство работающих в Германии предприятий общественного питания тщательно соблюдают правила санитарии и гигиены. Однако, по его словам, не обходится без неприятных исключений.

Чем хороша система контроля по датскому образцу?

Впрочем, на запросы Topf Secret контрольно-надзорные органы в различных федеральных землях реагировали по-разному. В то время как в Гамбурге, Саксонии и Северном Рейне-Вестфалии граждане на свои заявки получали ответ очень быстро, в Шлезвиг-Гольштейне запросы вообще оставались без ответа. Игнорировали послания граждан и в берлинских районах Шпандау и Нойкельн, жалуются пользователи Topf Secret.

В связи с этим организация Foodwatch и инициатива FragDenStaat обратились к министру продовольствия и сельского хозяйства Германии Юлии Клёкнер (Julia Klöckner). Они требуют создать в ФРГ такую же прозрачную систему санитарного контроля, как в Дании. Там потребители могут ознакомиться с результатами проверок санитарно-гигиенического состояния предприятий общественного питания прямо в заведении (отчет вывешивается на видном месте) или в интернете. Причем для пущей очевидности используется система смайликов. "Безгрешный" в санитарном смысле ресторан вывешивает смайлик с самой широкой улыбкой. Чем хуже обстоят дела с соблюдением санитарных норм, тем уже улыбка, а в заведениях, где ситуация на грани катастрофы, смайлик грустит. Введение данной системы оповещения потребителей привело к тому, что рестораны и кафе в Дании стали заметно трепетнее относится к соблюдению санитарных норм.

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