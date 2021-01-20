ЕСПЧ частично удовлетворил иск Грузии к РФ из-за войны 2008 года

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в четверг, 21 января, принял ряд решений по иску Грузии к России, касающемуся военного конфликта августа 2008 года. В частности, суд счел, что за "события, произошедшие во время активной фазы военных действия (8-12 августа)", на Россию не может быть возложена ответственность в соответствии со статьей 1 Европейской конвенции о защите прав человека (обязательство соблюдать права человека).

В то же время суд счел, что Россия "несет ответственность за события, произошедшие после заключения соглашения о перемирии 12 августа". В частности, нарушением первой статьи Конвенции являются задержания силами Южной Осетии мирных граждан Грузии в Цхинвали, происходившие в период с 10 по 27 августа, говорится далее в решении суда.

Россия также обвиняется в нарушении обязательства соблюдать права человека в отношении грузинских военнопленных, задержанных в Цхинвали силами Южной Осетии в период с 8 по 17 августа. Кроме того, по мнению ЕСПЧ, была нарушена статья Конвенции о запрещении пыток в отношении 160 грузинских гражданских лиц. Вопрос о компенсациях суд рассмотрит позже.

Три иска Грузии к России в ЕСПЧ

Грузия ранее подала в общей сложности три иска в ЕСПЧ к России. Первый иск касался массовой высылки грузин в 2006 году, тогда суд признал, что их права были нарушены. Второй иск, решение по которому ЕСПЧ обнародовал сегодня, связан с боевыми действиями 2008 года, а в третьем иске Тбилиси обвинила Москву в "административной практике массового преследования, задержаний и убийств" грузин в отторгнутых регионах Грузии - Абхазии и Южной Осетии.

Кроме того, грузинские правозащитники неоднократно направляли в ЕСПЧ иски против России, связанные с нарушением прав человека во время военных действий на территории Южной Осетии и Грузии в августе 2008 года. По информации международных наблюдателей, тогда с обеих сторон погибли около 850 человек - военнослужащие и мирные граждане.

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