ЕСПЧ требует срочно принять меры по спасению ученого Кудрявцева

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в пятницу, 19 апреля, потребовал от российских властей обеспечить срочные меры по защите жизни и здоровья ученого Виктора Кудрявцева, которого обвиняют в государственной измене. В отношении Кудрявцева было применено 39-е правило Регламента ЕСПЧ, которое, по словам адвоката Кудрявцева Каринны Москаленко, используется крайне редко.

В соответствии с распоряжением суда власти России должны обеспечить Кудрявцеву надлежащую медицинскую помощь, обеспечить лекарствами, необходимыми для спасения его жизни, и госпитализировать в гражданскую больницу для лечения и обследования, цитирует решение суда МБХ-Медиа.

В команде юристов Команда 29, которая представляет интересы тех, кого несправедливо обвиняют в государственной измене, разглашении государственной тайны и шпионаже, в ответ на запрос DW подтвердили факт получения решения ЕСПЧ. Команда 29 готовила жалобу в ЕСПЧ совместно с Центром международной защиты Каринны Москаленко.

Виктору Кудрявцеву 75 лет, 48 из них он проработал в космической отрасли. В 2018 году внимание ФСБ привлек международный научный проект Transhyberian, выполнявшийся в 2011–2013 годах в рамках партнерской исследовательской программы России и Евросоюза. Тогда Кудрявцев в рамках исполнения контакта отправил европейским партнерам два отчета с результатами исследований, прошедших проверку двух комиссий. Однако ФСБ изменило отношение к отчетам и обвинило Кудрявцева в передаче секретных сведений исследовательскому центру НАТО. С июля 2018 года Кудрявцева содержат в московской тюрьме "Лефортово".

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Смотреть видео 02:06 Поделиться Приговор братьям Навальным остается в силе Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/2wfQF ЕСПЧ России не указ: приговор братьям Навальным остается в силе