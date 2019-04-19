 ЕСПЧ требует срочно принять меры по спасению ученого Кудрявцева | Новости из Германии о России | DW | 19.04.2019

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Россия

ЕСПЧ требует срочно принять меры по спасению ученого Кудрявцева

75-летний ученый Виктор Кудрявцев обвиняется в России в государственной измене и сидит в "Лефортово". ЕСПЧ требует предоставить ему доступ к гражданской медицине.

ЕСПЧ в Страсбурге

ЕСПЧ в Страсбурге

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в пятницу, 19 апреля, потребовал от российских властей обеспечить срочные меры по защите жизни и здоровья ученого Виктора Кудрявцева, которого обвиняют в государственной измене. В отношении Кудрявцева было применено 39-е правило Регламента ЕСПЧ, которое, по словам адвоката Кудрявцева Каринны Москаленко, используется крайне редко.

В соответствии с распоряжением суда власти России должны обеспечить Кудрявцеву надлежащую медицинскую помощь, обеспечить лекарствами, необходимыми для спасения его жизни, и госпитализировать в гражданскую больницу для лечения и обследования, цитирует решение суда МБХ-Медиа.

Контекст

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В команде юристов Команда 29, которая представляет интересы тех, кого несправедливо обвиняют в государственной измене, разглашении государственной тайны и шпионаже, в ответ на запрос DW подтвердили факт получения решения ЕСПЧ. Команда 29 готовила жалобу в ЕСПЧ совместно с Центром международной защиты Каринны Москаленко.

Виктору Кудрявцеву 75 лет, 48 из них он проработал в космической отрасли. В 2018 году внимание ФСБ привлек международный научный проект Transhyberian, выполнявшийся в 2011–2013 годах в рамках партнерской исследовательской программы России и Евросоюза. Тогда Кудрявцев в рамках исполнения контакта отправил европейским партнерам два отчета с результатами исследований, прошедших проверку двух комиссий. Однако ФСБ изменило отношение к отчетам и обвинило Кудрявцева в передаче секретных сведений исследовательскому центру НАТО. С июля 2018 года Кудрявцева содержат в московской тюрьме "Лефортово".

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