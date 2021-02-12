ЕСПЧ требует немедленно освободить Навального из СИЗО

Решение Европейского суда по правам человека принято в соответствии с его регламентом "в интересах сторон и надлежащего ведения разбирательства". Минюст России освобождать Навального не намерен.
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) потребовал от российских властей немедленно освободить оппозиционного политика Алексея Навального из следственного изолятора (СИЗО). Соответствующее письмо в среду, 17 февраля, опубликовано на сайте Навального.
Как отмечается в документе, палата из семи судей при принятии решения руководствовалась правилом 39 Регламента ЕСПЧ, которое "наделяет суд полномочиями указывать сторонам процесса на обязательные обеспечительные меры". В данном случае освобождение Навального необходимо для "надлежащего ведения разбирательства".
16 февраля пресс-служба министерства юстиции России заявила, что Алексей Навальный не может быть освобожден в рамках обеспечительных мер по требованию Совета Европы. "Принятие решения на основании правила 39 Регламента ЕСПЧ в данном случае будет необоснованным и грубым вмешательством в работу судебной системысуверенного государства, определенным переходом за "красную линию". Такое решение не может подлежать исполнению с точки зрения международного права", - приводит позицию ведомства ТАСС.
В Минюсте также отметили, что ЕСПЧ не может подменятьнациональный суд, отменять или изменять его решения. Кроме того, обеспечительные меры не предусмотрены Конвенцией о защите прав человека и исполняются лишь по "доброй воле" государств, уверены в ведомстве.
13 февраля стало известно, что защита Алексея Навального обратилась в Комитет министров Совета Европы в связи с неисполнением российскими властями решения ЕСПЧ по делу "Ив Роше". Ожидается, что Комитет министров рассмотрит это обращение на заседании в марте.
В октябре 2017 года ЕСПЧ признал несправедливым приговор Алексею Навальному и его брату Олегу по делу "Ив Роше". Как было указано в решении, "cуд единогласно признал приемлемой ссылку на ст. 6 и 7 Европейской конвенции по правам человека (права на справедливое судебное разбирательство и наказание исключительно на основании закона) в жалобе истцов". Согласно решению, дело cледовало вновь рассмотреть российским судом, а братья Навальные должны получить компенсации: Алексей Навальный - 55 тысяч евро, Олег Навальный - 27 тысяч евро.
Президиум Верховного суда РФ в апреле 2018 года оставил в силе приговор братьям Навальным по делу "Ив Роше". 2 февраля 2020 года Симоновский районный суд Москвы по иску Федеральной службы исполнения наказаний заменил Алексею Навальному условный срок реальным (3,5 года лишения свободы в колонии общего режима). Суд признал, что Навальный нарушил условия испытательного срока по делу "Ив Роше".
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