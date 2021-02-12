 ЕСПЧ требует немедленно освободить Навального из СИЗО | Новости из Германии о Европе | DW | 17.02.2021

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Европа

ЕСПЧ требует немедленно освободить Навального из СИЗО

Решение Европейского суда по правам человека принято в соответствии с его регламентом "в интересах сторон и надлежащего ведения разбирательства". Минюст России освобождать Навального не намерен.

Алексей Навальный в московском СИЗО-1 дает показания в районном суде

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) потребовал от российских властей немедленно освободить оппозиционного политика Алексея Навального из следственного изолятора (СИЗО). Соответствующее письмо в среду, 17 февраля, опубликовано на сайте Навального.

Как отмечается в документе, палата из семи судей при принятии решения руководствовалась правилом 39 Регламента ЕСПЧ, которое "наделяет суд полномочиями указывать сторонам процесса на обязательные обеспечительные меры". В данном случае освобождение Навального необходимо для "надлежащего ведения разбирательства".

Минюст РФ не намерен выполнять требование ЕСПЧ

16 февраля пресс-служба министерства юстиции России заявила, что Алексей Навальный не может быть освобожден в рамках обеспечительных мер по требованию Совета Европы. "Принятие решения на основании правила 39 Регламента ЕСПЧ в данном случае будет необоснованным и грубым вмешательством в работу судебной системысуверенного государства, определенным переходом за "красную линию". Такое решение не может подлежать исполнению с точки зрения международного права", - приводит позицию ведомства ТАСС.

В Минюсте также отметили, что ЕСПЧ не может подменятьнациональный суд, отменять или изменять его решения. Кроме того, обеспечительные меры не предусмотрены Конвенцией о защите прав человека и исполняются лишь по "доброй воле" государств, уверены в ведомстве.

Жалоба Навального в Совет Европы

13 февраля стало известно, что защита Алексея Навального обратилась в Комитет министров Совета Европы в связи с неисполнением российскими властями решения ЕСПЧ по делу "Ив Роше". Ожидается, что Комитет министров рассмотрит это обращение на заседании в марте.

В октябре 2017 года ЕСПЧ признал несправедливым приговор Алексею Навальному и его брату Олегу по делу "Ив Роше". Как было указано в решении, "cуд единогласно признал приемлемой ссылку на ст. 6 и 7 Европейской конвенции по правам человека (права на справедливое судебное разбирательство и наказание исключительно на основании закона) в жалобе истцов". Согласно решению, дело cледовало вновь рассмотреть российским судом, а братья Навальные должны получить компенсации: Алексей Навальный - 55 тысяч евро, Олег Навальный - 27 тысяч евро.

Президиум Верховного суда РФ в апреле 2018 года оставил в силе приговор братьям Навальным по делу "Ив Роше". 2 февраля 2020 года Симоновский районный суд Москвы по иску Федеральной службы исполнения наказаний заменил Алексею Навальному условный срок реальным (3,5 года лишения свободы в колонии общего режима). Суд признал, что Навальный нарушил условия испытательного срока по делу "Ив Роше".

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    Пик арестов: в 2017-2018 годах Алексей Навальный провел за решеткой в два с лишним раза больше, чем за предыдущие пять лет - всего порядка 140 дней. При этом Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в 2018 году признал задержания и аресты Навального в 2012 и 2014 годах политически мотивированными.

    Автор: Марина Барановская


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