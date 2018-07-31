ЕСПЧ рассмотрит жалобу на блокировку Telegram

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал жалобу российского журналиста Александра Плющева на блокировку мессенджера Telegram. Об этом в своем канале в Telegram в четверг, 2 августа, сообщил руководитель международной группы "Агора" Павел Чиков. Срок рассмотрения жалобы пока не объявлен.

Российские журналисты Олег Кашин и Александр Плющев обратились в ЕСПЧ по поводу грозящей блокировки мессенджера, напоминает "Интерфакс". Заявители подчеркивают, что контроль интернет-переписки нарушает их право на уважение частной и семейной жизни, а также права на свободу выражения мнения. По словам заявителей, профессиональной деятельности журналистов равным образом угрожает как получение ФСБ неограниченного доступа к переписке пользователей интернет-сервисов, так и возможная блокировка этих сервисов из-за отказа Telegram предоставить ФСБ ключи для шифрования.

Осенью 2017 года Мещанский суд Москвы отказался принять исковые заявления Кашина и Плющева, в которых они просили признать незаконным требование ФСБ РФ к мессенджерам предоставлять ключи декодирования сообщений пользователей. Блокировка Telegram на территории России начата Роскомнадзором 16 апреля 2018 года по решению Таганского суда Москвы.

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