 ЕСПЧ рассмотрит жалобу на блокировку Telegram | Новости из Германии о России | DW | 02.08.2018

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Россия

ЕСПЧ рассмотрит жалобу на блокировку Telegram

По мнению заявителей, блокировка Telegram нарушает их право на свободу выражения мнения. Срок рассмотрения жалобы в суде в Страсбурге пока не объявлен.

Акция протеста против блокировки Telegram. Москва, апрель 2018 года

Акция протеста против блокировки Telegram. Москва, апрель 2018 года

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал жалобу российского журналиста Александра Плющева на блокировку мессенджера Telegram. Об этом в своем канале в Telegram в четверг, 2 августа, сообщил руководитель международной группы "Агора" Павел Чиков. Срок рассмотрения жалобы пока не объявлен.

Контекст

Роскомнадзор потребовал от Apple прекратить распространение приложения Telegram в онлайн-магазине AppStore на территории России, а также заблокировать рассылку пуш-уведомлений мессенджера. (28.05.2018)

Если раньше часто звучал вопрос, как далеко российские власти готовы зайти в обособлении своего интернета, теперь впору спрашивать себя, готовы ли они его разрушить, считает Александр Плющев. (24.04.2018)

Российские журналисты Олег Кашин и Александр Плющев обратились в ЕСПЧ по поводу грозящей блокировки мессенджера, напоминает "Интерфакс". Заявители подчеркивают, что контроль интернет-переписки нарушает их право на уважение частной и семейной жизни, а также права на свободу выражения мнения. По словам заявителей, профессиональной деятельности журналистов равным образом угрожает как получение ФСБ неограниченного доступа к переписке пользователей интернет-сервисов, так и возможная блокировка этих сервисов из-за отказа Telegram предоставить ФСБ ключи для шифрования.

Осенью 2017 года Мещанский суд Москвы отказался принять исковые заявления Кашина и Плющева, в которых они просили признать незаконным требование ФСБ РФ к мессенджерам предоставлять ключи декодирования сообщений пользователей. Блокировка Telegram на территории России начата Роскомнадзором 16 апреля 2018 года по решению Таганского суда Москвы.

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  • Мессенджер Telegram

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  • Мессенджер Allo от Google

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  • Мессенджер Viber

    Мессенджеры: не только WhatsApp

    Viber: популярный, но обычный

    Весьма популярный в России мессенджер, однако какими-либо уникальными особенностями Viber не обладает - разве что внедренной системой денежных переводов через одного из крупнейших мировых операторов.

  • Мессенджер Threema

    Мессенджеры: не только WhatsApp

    Threema: альтернатива за 3 евро

    Швейцарский Threema многими рассматривается как альтернатива WhatsApp - в первую очередь, как сервис, который занимается безопасностью переписки. К примеру, можно просканировать код на телефоне друга - и тогда ему будет присвоен самый высокий уровень верификации. Threema - мессенджер популярный, однако настоящему росту мешает его "небесплатность" - жители Германии должны заплатить за него 3 евро.

  • Мессенджер Line, Япония

    Мессенджеры: не только WhatsApp

    Line: легенда из Японии

    В принципе, это довольно обычный мессенджер, который заслуживает внимания как самый популярный сервис мгновенных сообщений в Японии. Интересна легенда о создании Line: говорят, что одной из причин стала авария на АЭС "Фукусима-1". С многими находившимися в районе бедствия нельзя было связаться из-за перебоев в связи, хотя интернет работал. Это якобы и вдохновило создателей Line.

  • Мессенджер Signal

    Мессенджеры: не только WhatsApp

    Signal: Сноуден, возможно, рекомендует

    Еще один малоизвестный мессенджер, которым якобы пользуется (или пользовался раньше) Эдвард Сноуден. Создатели Signal клянутся, что безопасность переписки - максимальная. Среди функций Signal - возможность настройки автоудаления старых сообщений и запрет на скриншоты. А еще у этого мессенджера открытый код, то есть любой специалист может убедиться, что переписка защищена.

  • Facebook Messenger (picture alliance/PHOTOPQR/L'ALSACE/MAXPPP)

    Мессенджеры: не только WhatsApp

    Facebook и прочие

    Существуют, конечно, и мессенджеры Facebook, Skype, приложение от российской соцсети vk.com, но они вам, вероятно, и без нашего обзора хорошо известны. А какими сервисами для общения пользуетесь вы? Автор: Григорий Аросев

    Автор: Григорий Аросев


Контекст

Мессенджеры: не только WhatsApp

Одна из примет новейшего времени - бурное развитие мессенджеров. Их стало действительно много. А в чем между ними разница? Об этом фотогалерея DW. (18.02.2018)  

Ссылки в интернете

Telegram-канал Павла Чикова

Аудио- и видеофайлы по теме

Митинг против блокировки Telegram: Навальный зовет недовольных на Тверскую - DW Новости (30.04.2018)  

Блокировка Telegram в России: кто следующий? – DW Новости  

Песня про информационную войну - "Заповедник"  

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